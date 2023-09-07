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  4. Ordu'da korkunç kaza! 8 aylık hamile kadın kurtarılamadı

Ordu'da korkunç kaza! 8 aylık hamile kadın kurtarılamadı

07.09.2023 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde hafif ticari araç virajlı yolda şarampole yuvarlandı. Mustafa Çakır (73), Fatma Çakır (63) ile 8 aylık hamile Cemile Sağlam (40) bebeği ile birlikte hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü Dursun Sağlam (71) ile Seyfettin Sağlam (42) hastanede tedaviye alındı.

Ordu'da korkunç kaza! 8 aylık hamile kadın kurtarılamadı

Kaza, saat 08.00 sıralarında ilçeye bağlı Eğribel Mahallesi'nde meydana geldi. Dursun Sağlam idaresindeki 55 DS 258 plakalı hafif ticari araç, virajlı yolda şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde araçta yolcu olarak bulunan Mustafa Çakır ile Fatma Çakır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

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Ağır yaralanan ve 8 aylık hamile olan Cemile Sağlam ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye götürüldü. Sağlam tüm müdahalelere rağmen bebeği ile birlikte yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan sürücü Dursun Sağlam ile Seyfettin Sağlam, hastanede tedaviye alındı. Mustafa Çakır ile Fatma Çakır'ın cansız bedenleri savcılık incelemesinin ardından morga kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Ordu hamile kaza

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