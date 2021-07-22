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Ordu'da korkunç olay! Kayıp genç ağaçta asılı halde bulundu

22.07.2021 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’nun Ünye ilçesinde kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki genç, ağaçta asılı halde ölü olarak bulundu.

Ordu'da korkunç olay! Kayıp genç ağaçta asılı halde bulundu

Olay, ilçede bulunan Asarkaya Kent Ormanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde 16 yaşındaki çocukları M.E.E.'den haber alamayan ailesi, durumu yetkililere bildirdi. Bölgede arama çalışması yapan polis ekipleri, gencin izine rastlayamadı.

AĞACA ASILI HALDE BULUNDU

İhbardan bir gün sonra Asarkaya Kent Ormanı’nda ağaca asılmış halde bir ceset gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden ekipler, cesedin hakkında kayıp ihbarı bulunan M.E.E.'yi ait olduğunu belirledi.

Gencin cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

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