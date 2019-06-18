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Ordu ve Giresun'da sağanak etkili oldu, dereler taştı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 11:51 | Son Güncelleme

GİRESUN'DA EV VE İŞYERLERİNİ SU BASTI Giresun'da bu sabaha karşı etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerleri sel suları altında kalanlar, Giresun Belediyesi itfaiye ekipleri ile birlikte su tahliyesinde bulunuyor.  Sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımda aksamalar meydana gelirken bazı sürücüler araçları ile yolda kaldı.

Ordu ve Giresun'da sağanak etkili oldu, dereler taştı (2)

GİRESUN'DA EV VE İŞYERLERİNİ SU BASTI
Giresun'da bu sabaha karşı etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerleri sel suları altında kalanlar, Giresun Belediyesi itfaiye ekipleri ile birlikte su tahliyesinde bulunuyor.
Sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımda aksamalar meydana gelirken bazı sürücüler araçları ile yolda kaldı.
Teyyaredüzü Mahallesi'nde yaşayan Barış Yılmaz, "Sürekli su baskını oluyor. Karayolları, deniz giderini kapattı. Buradaki insanlar mağdur. Bu sorunun giderilmesi için başvurularımızdan sonuç alamadık. Bu gider, bu menfez açılmadıktan sonra bu sorun çözülmez" dedi.

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Ordu ve Giresun'da sağanak etkili oldu, dereler taştı (2)Ordu ve Giresun'da sağanak etkili oldu, dereler taştı (2)Ordu ve Giresun'da sağanak etkili oldu, dereler taştı (2)Ordu ve Giresun'da sağanak etkili oldu, dereler taştı (2)

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