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Ordu'da ayı arı kovanlarına zarar verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 16:11 | Son Güncelleme

Ordu'da ayı arı kovanlarına zarar verdi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bazı üreticilere ait arı kovanları, ayı saldırısı sonucu zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Saraycık Mahallesi'ndeki bazı bal üreticilerine ait arı kovanlarına, gece saatlerinde ayı saldırdı.

Sabah saatlerinde kovanların başına gelen üreticiler, bazı kovanların tamamen parçalandığını, bir kısmının ise zarar gördüğünü tespit etti.

Üreticilerden Kadir Keleş, gazetecilere yaptığı açıklamada, başlarına ilk defa böyle bir olay geldiğini belirterek, yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

Yaklaşık 50 kovanından 15'inde ciddi, diğerlerinde ise kısmi zarar olduğunu ifade eden Keleş, benzer durumun yakın komşularının da başına geldiğini söyledi.

Keleş, bir ayı ve iki yavrusunun köylüler tarafından zaman zaman gece saatlerinde görüldüğünü, bundan sonra arılarını yaban hayvanlarına karşı korumak için daha sıkı önlem alacağını belirtti.

Reşat Koç da kovanlarına ayının saldırdığını ifade ederek, kendi mahallesinde ve yakın mahallelerdeki kovanlarda da çok fazla zarar olduğunu söyledi.

Ayının, bölgede bulunan yüksek rakımlı ormanlardan geldiğini tahmin ettiklerini dile getiren Koç, tedirgin olduklarını ve ilerleyen zamanda saldırıların daha da artmasından dolayı korktuklarını ifade etti.

Mustafa Keleş de ayıların geriye kalan kovanlara zarar vermemesi için kendilerince bazı önlemler alacaklarını belirterek, bölgede arıcılık yapan vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

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arı kovanı ayı ordu

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