Ordu’da minibüsle patpat çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Ordu’nun Gürgentepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Işıklı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Kabakçı yönetiminde olan ve ’patpat’ diye tabir edilen tarım aracı, Selim Köseoğlu idaresindeki 52 M 6562 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada, sürücü Mustafa Kabakçı ile tarım aracındaki Taner Kilim yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gürgentepe Devlet Hastanesine götürüldü. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Kilim, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.
Önce Meteoroloji sonra belediye uyardı: Dikkatli olun!
CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt
Doğumevinde büyük skandal!1 hafta sonra bakın nasıl fark ettiler
ABD'deki Venezuela'nın mal varlıklarının kontrolü Guaido'ya geçti
Refah Sınır kapısı açıldı! Haberi alan oraya koştu
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti
İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti
Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!
Okuyucu Yorumları 0 yorum