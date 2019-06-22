HABER

Ordu'da sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 13:56 | Son Güncelleme

Ünye ve İkizce ilçelerinde etkili olan yağış sebebiyle bazı evleri su bastı, bazı yollarda hasar oluştu

Ordu'nun Ünye ve İkizce ilçelerindeki sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Ünye ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle bazı yollarda hasar oluştu.

İlçeye bağlı Hanyanı, Yavi, Çatak, Erenyurt, Yenikent ve Üçpınar mahallelerinde ufak çaplı heyelanlar meydana geldi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ünye Belediyesine bağlı ekipler, iş makineleri aracılığıyla yollarda temizlik çalışması yürütüyor.

İkizce ilçesi Dumantepe Mahallesi'nde ise sağanak dolayısıyla bazı evleri su bastı.

Mahalle yollarının bazı bölümlerinde de zarara neden olan yağışta tarım arazileri de kısmen zarar gördü.

Belediye ekipleri, ilçedeki yollara gelen hafriyatı temizleme çalışması başlattı.

PARTNERSandığınızdan çok daha faydalıymış!Sandığınızdan çok daha faydalıymış!
Sultangazi'de Afgan ve Pakistanlılara maaş günü gasp dehşetiSultangazi'de Afgan ve Pakistanlılara maaş günü gasp dehşeti
Yılanların çiftleşme dansını görüntüledilerYılanların çiftleşme dansını görüntülediler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hasar ikizce ordu sağanak Ünye

En Çok Okunan Haberler

Kuşadası’nda otogaz istasyonuna silahlı baskın!

Kuşadası’nda otogaz istasyonuna silahlı baskın!

Binali Yıldırım: Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez

Binali Yıldırım: Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez

Ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü

Ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü

Elektronik ve beyaz eşyada taksit sayıları arttı!

Elektronik ve beyaz eşyada taksit sayıları arttı!

2 gündür haber alınamayan yüzbaşı ölü bulundu

2 gündür haber alınamayan yüzbaşı ölü bulundu

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim yoğunluğu

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim yoğunluğu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yeni askerlik sistemi ile ilgili önemli gelişme

Yeni askerlik sistemi ile ilgili önemli gelişme

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Roger Carlsen tutuklandı

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Roger Carlsen tutuklandı

Büyükçekmece'de 4 kişinin öldüğü yangında yeni gelişme

Büyükçekmece'de 4 kişinin öldüğü yangında yeni gelişme

Son dakika Nevşehir'de kaza! Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü kaza yaptı! 27 kişi yaralı...

İşten çıkarılmasına neden olmakla suçladığı arkadaşlarını vurdu

İşten çıkarılmasına neden olmakla suçladığı arkadaşlarını vurdu

Genç avukat, eğlence mekanındaki kavgada öldürüldü

Genç avukat, eğlence mekanındaki kavgada öldürüldü

İstanbul'da yarın 10 milyon 560 bin 963 seçmen sandık başına gidiyor!

İstanbul yarın sandık başına gidiyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.