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Ordu’da sahte para operasyonu: 3 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 16:31 | Son Güncelleme

Ordu ve Karadeniz illerinde piyasaya sahte para sürmeye çalışan 5 kişi yakalandı.Karadeniz Bölgesi’nin farklı illerinde para bozdurmak yöntemiyle piyasaya sahte para süren, şahıslar haklarında Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.Başlatılan çalışma kapsamında Fatsa ilçesinde yapılan operasyonda piyasaya sahte para sürmek isteyen 5 yakalandı.Yakalanan kişilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 202 adet 100 liralık banknot olmak üzere toplam 20 bin 200 lira sahte para ile suçtan el ettikleri değerlendirilen bin 325 lira gerçek para ele geçirildi.Yakalanan kişilerin Rize, Trabzon, Giresun illerinde piyasaya sahte para sürdüğü belirlendi.

Ordu’da sahte para operasyonu: 3 tutuklama

Ordu ve Karadeniz illerinde piyasaya sahte para sürmeye çalışan 5 kişi yakalandı.
Karadeniz Bölgesi’nin farklı illerinde para bozdurmak yöntemiyle piyasaya sahte para süren, şahıslar haklarında Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Başlatılan çalışma kapsamında Fatsa ilçesinde yapılan operasyonda piyasaya sahte para sürmek isteyen 5 yakalandı.
Yakalanan kişilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 202 adet 100 liralık banknot olmak üzere toplam 20 bin 200 lira sahte para ile suçtan el ettikleri değerlendirilen bin 325 lira gerçek para ele geçirildi.
Yakalanan kişilerin Rize, Trabzon, Giresun illerinde piyasaya sahte para sürdüğü belirlendi. Yakalanan 5 kişiden 2’si işlemlerden sonra serbest bırakılırken 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ordu’da sahte para operasyonu: 3 tutuklama

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