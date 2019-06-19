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Ordu'da "Ters Ev" ziyarete açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 15:48 | Son Güncelleme

Kent turizmine katkı sağlaması düşünülen ev, açılışının ilk gününde ilgi gördü - Ziyaretçilerden Muhammet Günaydın: - "Bu projenin, turizm anlamında Ordu'ya çok farklı bir güzellik katacağına inanıyorum"

Ordu'da turizme katkı sunması beklenen "Ters Ev" ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Büyükşehir Belediyesince Altınordu ilçesinde, 150 metrekarelik alandaki "Ters Ev" projesinin inşaat çalışmaları tamamlandı.

Kentin seyir terası konumundaki Boztepe'ye ulaşımı sağlayan teleferiğin alt istasyonunun yanında bulunan ev, yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açıldı.

İki kattan oluşan ve giriş bahçesi dahil bütün bölümleri ters olan ev, açılışının ilk gününde ilgi gördü.

Ziyaretçilerden Can Uğur, gazetecilere yaptığı açıklamada, evi gezdiğini ve çok beğendiğini belirterek, "Daha önce Batum'daki ters evi de ziyaret etmiştim ama buradaki mükemmel olmuş. Çünkü her ince ayrıntı düşünülerek yapılmış. Çok güzel olmuş. Herkesin görmesi gerekir diye düşünüyorum." dedi.

Muhammet Günaydın ise söz konusu projenin, turizm anlamında Ordu'ya çok farklı bir güzellik katacağına inandığını vurgulayarak, "Teleferiğin yanında olması tanıtım açısından da iyi." diye konuştu.

Günaydın, eşyaların ters olmasının ilginç göründüğünü kaydederek, "İçeri girdik, baktık. Çok değişik, aklımız dönüyor. Çok ilginç, çok beğendik. Kesinlikle herkese tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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