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Ördükleri atkıları Mehmetçiğe gönderdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 16:39 | Son Güncelleme

MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesi bünyesindeki Fethiye Tazelenme Üniversitesi'nin aralarında erkeklerin de bulunduğu öğrencileri tarafından örülen 50 atkı, duygu dolu mektuplar eklenerek yoğun kış şartlarında vatanı koruyan Bitlis'teki Mehmetçiklere gönderildi.

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesi bünyesindeki Fethiye Tazelenme Üniversitesi'nin aralarında erkeklerin de bulunduğu öğrencileri tarafından örülen 50 atkı, duygu dolu mektuplar eklenerek yoğun kış şartlarında vatanı koruyan Bitlis'teki Mehmetçiklere gönderildi.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesi Tazelenme Üniversitesi'nin yaşları 40 ile 60 arasındaki öğrencileri, 'Beceri Dersi'nde vatan savunması için mücadele eden Mehmetçikler için 15 gün boyunca atkı ördü. Örülen toplam 15 atkı kolilere yerleştirildi. Öğrenciler ördükleri atkıların yanına Mehmetçiklere moral için yazdıkları duygu dolu birer mektup da ekledi. Atkılar Bitlis'te yoğun kış şartlarında görev yapan Mehmetçiklere gönderildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesi Tazelenme Üniversitesi Ders Koordinatörü Dilek Aykut, kampüsün kurucusu Cemil Yavuz'un organize ettiği etkinliğin, oğlu o bölgede vatani görevini yapan bir vatandaşın talebi üzerine başladığını söyledi. Cemil Yavuz da "Mehmetçiklerin yanında olduğumuzu belirtmek için bu hediyeleri hazırladık. Onların içini bir nebze de olsa ısıtabilmek bizleri mutlu edecektir" dedi.

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