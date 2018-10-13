"Ordu'nun Saklı Tarihi Kurul" fotoğraf ve envanter sergisi

Doğu Karadeniz'in ilk bilimsel arkeolojik kazı alanı 2 bin 300 yıllık Ordu Kurul Kalesi'ne ilişkin fotoğraf ve envanterleri, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Ordu Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi'nde, "Ordu'nun Saklı Tarihi Kurul" adlı fotoğraf ve envanter sergisi açıldı. Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, burada yaptığı konuşmada, yapılan çalışmalarla Ordu'nun tarihine sahip çıkıldığını söyledi. Bu güzel çalışmada emeği geçen ve tarihin gelecek nesillere aktarılması için çaba harcayan herkese teşekkür eden Subaşı, "Ordu, tarih ve kültürel anlamda önemli bir şehir. Kurul'un yanı sıra benzer çalışmaların Cıngırt ve Ünye Kalesi'nde de yapılarak saklı kalan tarihin gün yüzüne çıkarılmasını diliyoruz. Yapılan çalışmaları Ordu Valiliği olarak destekliyoruz." dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş ise 2010 yılında Kültür Bakanlığının destekleriyle Kurul Kalesi'nde önemli bir çalışma başlatıldığını anımsattı. Kazılarda ortaya çıkan eserlere bakıldığında, milattan önceye doğru götüren bir tablo olduğunu anlatan Tekintaş, "Bu tablo, tarihi pek çok arkeolojik eserin daha ortaya çıkabileceği hissiyatını doğuruyor. '8 yıldır duyuyoruz fakat görmüyoruz' gibi bir algının ortadan kalkması açısından bu sergiyi sunuyoruz. Diğer taraftan Arkeoloji Müzesi ile ilgili bir çalışma var. Bu müze tam da bu güzel eserlerin sergilenebileceği bir ortam olacak." diye konuştu.

Tekintaş, ilerleyen zamanlarda turizme, kültüre, tarihe ve özellikle şehrin ekonomik dokusuna katkı sunabilecek bir altyapı oluşturabilmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, "Bundan sonrasında ise tüm ilçelerde var olan tarihi dokuyu ortaya çıkarmak ve bunu uluslararası alanda tanıtabilmek üzere çalışmalarımızı yoğunlaştırmak istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak el vererek geçmişi bugüne taşımak için gereken desteği sunacağız." ifadelerini kullandı. Kurul Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Yücel Şenyurt da 2010 yılından bu yana yapılan çalışmalarla önemli eserlerin gün yüzüne çıkarıldığına işaret etti. Kalenin yapılan kazılarla son 5 yıldır hem görsel hem de akademik olarak kamuoyuna, bilim camiasına adını ciddi anlamda duyurduğunu vurgulayan Şenyurt, şunları kaydetti: "2016 yılında Ordu Büyükşehir Belediyesinin sağladığı destekle Ordu'yu dünyaya tanıtma noktasında daha kararlı olduk. 2018 yılına kadar gelinen çalışmalarda Büyükşehir Belediyesinin maddi ve manevi desteğini her anlamda yanımızda gördük. Ordu'nun kültürel miraslarını tek tek tespit edip onlarla ilgili çalışma planlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda bu yıl Melet havzasında da yüzey araştırmasına başladık."