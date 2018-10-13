"Ordu'nun Saklı Tarihi Kurul" fotoğraf ve envanter sergisi

Doğu Karadeniz'in ilk bilimsel arkeolojik kazı alanı 2 bin 300 yıllık Ordu Kurul Kalesi'ne ilişkin fotoğraf ve envanterleri, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Ordu Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi'nde, "Ordu'nun Saklı Tarihi Kurul" adlı fotoğraf ve envanter sergisi açıldı.
Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, burada yaptığı konuşmada, yapılan çalışmalarla Ordu'nun tarihine sahip çıkıldığını söyledi.
Bu güzel çalışmada emeği geçen ve tarihin gelecek nesillere aktarılması için çaba harcayan herkese teşekkür eden Subaşı, "Ordu, tarih ve kültürel anlamda önemli bir şehir. Kurul'un yanı sıra benzer çalışmaların Cıngırt ve Ünye Kalesi'nde de yapılarak saklı kalan tarihin gün yüzüne çıkarılmasını diliyoruz. Yapılan çalışmaları Ordu Valiliği olarak destekliyoruz." dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş ise 2010 yılında Kültür Bakanlığının destekleriyle Kurul Kalesi'nde önemli bir çalışma başlatıldığını anımsattı.
Kazılarda ortaya çıkan eserlere bakıldığında, milattan önceye doğru götüren bir tablo olduğunu anlatan Tekintaş, "Bu tablo, tarihi pek çok arkeolojik eserin daha ortaya çıkabileceği hissiyatını doğuruyor. '8 yıldır duyuyoruz fakat görmüyoruz' gibi bir algının ortadan kalkması açısından bu sergiyi sunuyoruz. Diğer taraftan Arkeoloji Müzesi ile ilgili bir çalışma var. Bu müze tam da bu güzel eserlerin sergilenebileceği bir ortam olacak." diye konuştu.
Tekintaş, ilerleyen zamanlarda turizme, kültüre, tarihe ve özellikle şehrin ekonomik dokusuna katkı sunabilecek bir altyapı oluşturabilmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, "Bundan sonrasında ise tüm ilçelerde var olan tarihi dokuyu ortaya çıkarmak ve bunu uluslararası alanda tanıtabilmek üzere çalışmalarımızı yoğunlaştırmak istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak el vererek geçmişi bugüne taşımak için gereken desteği sunacağız." ifadelerini kullandı.
Kurul Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Yücel Şenyurt da 2010 yılından bu yana yapılan çalışmalarla önemli eserlerin gün yüzüne çıkarıldığına işaret etti.
Kalenin yapılan kazılarla son 5 yıldır hem görsel hem de akademik olarak kamuoyuna, bilim camiasına adını ciddi anlamda duyurduğunu vurgulayan Şenyurt, şunları kaydetti:
"2016 yılında Ordu Büyükşehir Belediyesinin sağladığı destekle Ordu'yu dünyaya tanıtma noktasında daha kararlı olduk. 2018 yılına kadar gelinen çalışmalarda Büyükşehir Belediyesinin maddi ve manevi desteğini her anlamda yanımızda gördük. Ordu'nun kültürel miraslarını tek tek tespit edip onlarla ilgili çalışma planlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda bu yıl Melet havzasında da yüzey araştırmasına başladık."
Sergide, 2010 yılından bu yana kazı çalışmalarına ait 76 fotoğraf ile kalenin maketi ve Kibele heykelinin bir kopyası yer alıyor.
Sergi, 12 Kasım Pazartesi gününe kadar açık kalacak.
- Ordu Kurul Kalesi
Antik yerleşim yeri ve birinci derece arkeolojik ve doğal sit alanı Kurul Kalesi, Ordu kent merkezine 13 kilometre mesafedeki Bayadı Mahallesi'nde yer alıyor.
Sivri bir kaya üzerine kurulu kalede, Ordu Müzesi Müdürlüğü başkanlığında 2010 yılında Prof. Dr. Yücel Şenyurt'un katılımıyla başlatılan kazı her yıl belirli aralıklarla devam ediyor.
2 bin 300 yıllık Ordu Kurul Kalesi'nde, iki yıl önceki çalışmalarda bulunan yaklaşık 200 kilogram ağırlığında, 110 santimetre boyunda, 2 bin 100 yıllık "tahtında oturan ana tanrıça Kibele" ile bu sene çıkarılan ve yine 2 bin 100 yıllık olduğu tahmin edilen üç farklı figürden oluşan heykeller dikkati çekiyor.
Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!
Konya'daki karakolda polise demir çubukla saldırdı
Hırsızlık için girdiği evdeki kadına dehşeti yaşattı!
Anne dayağından kaçtı, balkondan atladı
AK Parti'den ABD'li rahip Brunson açıklaması
İYİ Parti'de büyük şok! Canlı yayında istifa edip MHP'ye geçti
BBC’nin kraliyet düğünü canlı yayınında altyazı kazası: 'Prenses’in göğüsleri ne güzel'
Nepal'de şiddetli fırtına! Çok sayıda dağcı hayatını kaybetti
Facebook resmen duyurdu: Tam 29 milyon kullanıcı...
Facebook 40 milyon kişinin hesabını kapattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum