Organik diş macunlarına olan talep yüzde 400 artış gösterdi

İSTANBUL, (DHA)- E-TİCARET platformu Hepsiburada, okula dönüş döneminin ardından, öğrencilere yönelik hijyen ürünlerine olan talebi inceledi. Verilere göre; çocuklara hijyen sağlayan ürünlerden sabunlar yüzde 78, klozet örtüleri yüzde 100, organik diş macunları yüzde 400 oranda artış gösterdi.

Kurumsal Sağlık Dergileri Yazı İşleri Müdürü Ayşegül Uyanık’ın önerileriyle öğrencilerin okulda hijyeni sağlamak için kullanmaları gereken ürünleri paylaşan Hepsiburada trend verilerine göre; çocuklara yönelik hijyen ürünlerini en çok 35-45 yaş aralığındaki anne babaların tercih ettiği ortaya konuldu. İl dağılımına bakıldığında ise İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Antalya, Gaziantep, Tekirdağ, Konya illeri sırasıyla hijyen ürünlerine en çok ilgi gösteren iller olarak sıralandı.

EL TEMİZLİĞİ EN BAŞTA GELİYOR

Hepsiburada verilerine göre el yıkamanın öneminin yanı sıra doğru el sabununun ve destekleyici ürünlerin kullanımının da önemli olduğu kaydedildi. Yüzde 78 oranında artış gösteren sabunlardan en çok çocukların okul çantasına kolay sığabilenleri ve köpük formunda olanları tercih edilenler arasında bulunuyor.

Sabunların yanı sıra el dezenfektanları ve mini kolonyalar da hijyeni sağlayan diğer ürünler arasında yer alıyor.

KLOZET ÖRTÜLERİNE TALEP YÜZDE 100 ARTTI

Klozet örtülerine olan talebin yüzde 100 artış göstermesinin sebebi ise verilere göre şöyle:

“Klozetler hijyen konusunda en titiz olunması gereken bölgelerdendir. Çocuklar için üretilen küçük klozet örtüleri sayesinde tüm klozetler hijyenik hale gelir. Geniş kenarları ile çocukların istenmeyen yerlere temas etmelerini engelleyen klozet örtüleri onları mikroplardan uzak tutuyor.”

FLORÜRLÜ DİŞ MACUNLARI KULLANIN

Hepsiburada verilerine göre, diş macunu seçerken çürükleri önlemeye yardımcı florürlü diş macunlarını kullanılmasını öneriliyor. Çocukların evde veya okulda dişlerini fırçalarken kullanabilecekleri, zararlı madde içermeyen, içeriğinde Papatya Özü, Gliserin bulunan organik diş macunları Hepsiburada’da müşterilere sunuluyor.

Kurumsal Sağlık Dergileri Yazı İşleri Müdürü Ayşegül Uyanık’ın okulda hijyeni sağlayan ürün seçimleri Hepsiburada’nın sitesinden ulaşılabiliyor.

