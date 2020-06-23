Orgazm olmanın faydaları nelerdir?

Kadınlarda orgazm nasıl olur? Kadınların orgazma ulaşabilmeleri için öncelikle genital uyarılma yaşamaları şart. Ayrıca ön sevişmenin ve oral seksin kadın orgazmının üzerindeki etkisi büyük. Kadınlar orgazmı erkeklere göre biraz daha geç yaşar. Bu yüzden ön sevişme ile yeterli miktarda uyarılmaları şattır. Ön sevişmenin yaşanmadığı sekste orgazmın yarım kalması söz konusudur. Bu durum ise kadınları mecburen orgazm taklidi yapmaya iter. Bu yüzden sağlıklı bir seks için çiftlerin birbirlerinin isteklerine önem vermesi gerekir. Kadınlar en sık klitoral olarak uyarılırlar ve orgazma ulaşırlar. G noktası da kadınları orgazma ulaştıran bir diğer erojen bölgedir. Kadınlarda hal böyle iken erkeklerde orgazma ulaşmak için bu kadar teferruata gerek yoktur. Ön sevişme yaşamadan da orgazma ulaşabilen erkekler için en önemli şey motivasyondur. Orgazma Ulaşma Pozisyonları Nelerdir? Kadınların sıklıkla yaşadığı orgazm olamama probleminin erkeklerde görülme oranı kadınlara göre oldukça düşüktür. Kadınlarda orgazm olamama sorununun bir nedeni kadınların kendi vücutlarını tanımıyor olmaları iken diğeri de erkeklerin seksi bir an önce sonlandırmak konusunda aceleci davranmalarıdır. Erkekler orgazma ulaştıkları sırada boşalarak seksi sonlandırırlar. Erkek sadece kendi alacağı zevki düşünüp kadının yaşadığı hazza önem vermezse kadının orgazma ulaşması da hayal olur.

Öncelikle kadınlar mastürbasyon yaparak kendilerini orgazma ulaştırmayı denemeliler. Orgazmın nasıl bir his olduğunu öğrenen kadın için bu hissi yeniden yaşamanın yollarını aramak da kolay olacaktır. Bunun yanı sıra vajinal kuruluk, cinsel isteksizlik, hormon seviyelerindeki bozukluk gibi orgazma engel olan problemler karşısında uzman yardımı alınması şarttır. Kadınlarda kolay orgazmın yolları nelerdir? Bazı pozisyonların orgazmı kolaylaştırdığı söylenebilir. Bu pozisyonların başında kedi pozisyonu gelir. Kedi pozisyonu aslında misyoner pozisyonu ile benzerlik gösterir. Kedi pozisyonunda misyoner pozisyondan farklı olarak erkek kadına daha yakın durur ve böylece klitoral uyarılma kolaylaşır. Bir diğer pozisyon ise kaşık pozisyonudur. Bu pozisyonda erkek kadını vücuduyla ve kollarıyla iyice sarar. Kadının orgazma ulaşmasını sağlamak için ise seks sırasında bir eliyle kadının klitorisini uyarabilir. Kadında orgazmın belirtileri nefes alışverişinin sıklaşması, terleme ve vücutta görülen kasılmalar şeklindedir. Uyarılmaların artmasıyla birlikte klitoris de şişer ve orgazma hazır hale gelir. Kadınların bir kısmı erkeklerinkine benzer bir boşalma yaşarken bazıları için orgazm daha farklıdır.

Orgazm Olmanın Faydaları Nelerdir? 1. Cildi güzelleştirir Estetik operasyonları, botoksu boşverin sadece orgazm olun yeter! Orgazm sırasında kan akışı hızlanır ve yaşlanmayı engelleyen steroid hormonu salgılanır. Böylece cilt güzelleşir ve genç bir görünüm kazanır. Yapılan bir araştırma 40-50 yaş aralığında olup, kendi yaş grubundaki insanlara göre daha fazla seks yapan kişilerin çok daha genç gösterdiğini ortaya koymuştur. Bu yüzden yaşınız ilerledikçe seksten uzaklaşacağınız fikrini aklınızdan çıkarın. Yaşlandıkça seksten aldığınız zevki artırmanız sizin elinizde. 2. Etkili bir egzersizdir Orgazm günlük olarak yaptığınız egzersiz ve sporun yerini tutmasa da sağlığınıza faydası büyük. 20 dakika süren bir cinsel ilişki ile tam 200 kalori yakabilirsiniz. Yani bu demek oluyor ki orgazm, yarım saat boyunca terleyerek koşturmak ile aynı derecede kalori yakmanızı sağlar. Bu durum kilolarından şikayet eden kadınlar için bulunmaz bir nimet. Vücudunu şekle sokmak ve formunu korumak isteyen kadınlar için seks, ideal bir spordur. 3. Uykusuzluğa iyi gelir Uyumak için bitki çaylarına ya da uyku haplarına ihtiyacınız yok. Yatmadan önce eşinizle yaşadığınız ateşli bir seks sonrası, orgazmın vücudunuza verdiği etki ile mışıl mışıl uyumanız mümkün. Ayrıca orgazmın kaliteli bir uykuya yardımcı olduğu araştırmalarla da kanıtlanmış durumda. Yapılan bir araştırmada 1886 kadının %32'sinin rahat bir uyku için yatmadan önce mastürbasyon yaptığı ortaya koyulmuş. Bu durumun sebebi tam olarak bilinmese de orgazm sırasında salgılanan endorfin hormonunun yatıştırıcı bir etkisi olduğu düşünülmektedir.

4. Stresi azaltır Orgazm stresi azaltarak mutlu bir hayatın kapılarını aralar. Orgazm esnasında prozac ilacının da içerdiği seratonin hormonu salgılanır. Yani orgazm olmak doğal bir antidepresan görevi görür. Bu yüzden çiftler, sağlıklı ve mutlu bir cinsel birlikteliğin en önemli yapı taşı olan orgazmın önemini iyi bilmeli. 5. Meme kanseri riskini azaltır Yapılan bir araştırmaya göre aktif bir cinsel yaşamı olan ve orgazm yaşayan kadın ve erkeğin meme kanserine yakalanma riskinin %25 daha az olduğu ortaya koyulmuştur. 6. Öz saygının kazanılmasını sağlar Kadınlar seks konusunda konuşamadıkları gibi yatakta da çekingen davranmayı tercih ederler. Kendi vücudunu tanımayan kadınlar ise seksi sadece erkeğe haz vermek amacıyla yapılan bir aktivite gibi görürler. Bunu bir görev olarak gören kadınlar yaşadıkları seksten zevk almadıkları gibi orgazmın ne demek olduğundan da bir haberdir. Ta ki mastürbasyon yaparak muhteşem hazzın doruklarına ulaşana kadar. Kadınlar yaşadıkları bu orgazm deneyimi sayesinde vücutlarını tanıma fırsatı bulurlar ve kendilerine olan güvenleri artar. Kendilerini işlevsiz gibi gören kadınlar için seks artık daha çok haz vermeye başlar. Böylece yaşadıkları cinsel ilişkilerde kendi mutluluklarını da düşünerek çekingenliği bir kenara bırakıp ateşli bir sekse doğru yelken açarlar. Böylece hem erkek hem de kadın seksten eşit oranda zevk alır ve birliktelikleri daha sağlıklı ilerler.