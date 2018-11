Orgazm sorununu kendiniz de çözebilirsiniz

ADET DÖNGÜSÜ

Âdet döngüsü kadınları seksten ve cinsellikten uzaklaştıran bir süreç olarak görülse de bu kanı gerçeği yansıtmaktan uzaktır. Âdet döngüsündeki hormonal değişiklikler, kadının vücuduna ve ruh hâline etki eder. Kimi zaman cinsel isteği düşürürken kimi zaman da bu isteği artırır. Önemli olan bu değişimlerin farkında olup kendini ve vücudunu tanımaktır. Ne zaman seks yaptığınız, ne kadar sıklıkta orgazma ulaştığınız ve ne kadar arzulu olduğunuz tamamen menstrual döngüyle alakalı bir şey. The Return of Desire kitabının yazarı Doktor Gina Ogden, reglinin kadınlara ağrı ve rahatsızlığı çağrıştırdığını söylüyor: “Östrojen, testosteron, projesteron gibi hormonlar her gün inip çıkıyor ve bu da cinsel davranışlarını etkiliyor.” Her kadın birbirinden farklı olmasına rağmen, bir ayın içinde vücudunuzda neler olduğunu iyi öğrenirseniz bütün ay boyunca mükemmel bir seks hayatınız olacak!