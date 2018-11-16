KADIN

Orgazm sorununu kendiniz de çözebilirsiniz

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | 16.11.2018 14:38 | Son Güncelleme

Tutarlı, akıllara durgunluk veren orgazma ulaşmak hayal gibi gelse de küçük püf noktalarını uygulamak ilişkinizi bile geliştirebilir. New York merkezli seks terapisti Ian Kerner, ''orgazm eksikliği ya da dengesizliğinden kaynaklanan bir ilişki, çiftlerde öfkeye, kızgınlığa ve hayal kırıklığına yol açıyor'' diyor. Eşinizin bu durumda size yardımcı olmak için yapabileceği belli şeyler olsa da, sorunları kendiniz de çözebilirsiniz.

Bu aşamaları uygulayın, etkisini göreceksiniz

Daha iyi, daha güçlü orgazma sahip olmanın 9 yolu

SARILMAYA ÖNCELİK VERİN

SARILMAYA ÖNCELİK VERİN
"Aşk hormonu" olarak da bilinen Oksitosin - Hormonlar ve Davranış dergisindeki bir çalışmaya göre daha iyi orgazmın anahtarı olabilir. Yapılan çalışmalara göre içinde oksitosin bulunan burun spreyleri partnerleri birbirine çekiyor, daha yoğun orgazm sağlıyor. Ancak elinizin altında sürekli oksitosin burun spreyi bulunmadığından, partnerinize sarılarak, sevginizi göstererek ve çeşitli jestler yaparak da bu hormonu salgılayabilirsiniz. Seks hayatınız size teşekkür edecek.

KLİTORİSE ODAKLANIN

KLİTORİSE ODAKLANIN
Vajina dudaklarının üst kısmını uyarmak ve seks pozisyonlarına odaklanmak sizi istediğiniz orgazma ulaştırabilir. Kadın cinselliğinde temel taşlarından biri klitoristir. Vajinal açıklığın hemen üzerinde ufak bir yumru şeklindeki klitoris, çok eski tarihlerden kalma kil heykeller üzerinde bile resmedilmiştir. Fakat 16. yüzyıla kadar bu yapının bütün kadınlarda ortak bir fiziksel özellik olduğu ve zevk uyarıcısı olarak işlev gördüğü bilinmiyordu. Kadınların yüzde 30-40’ının sadece cinsel birleşme yoluyla hiç orgazm olmadıkları, oysa çok sayıda kadının klitorisin uyarılmasıyla orgazm olduğu biliniyor.

VİBRADÖR KULLANIN

VİBRADÖR KULLANIN
Sonuçra size orgazm sağlamak için var. Klitorisi ya da G noktasını uyaran vibradörlerden faydalanabilir daha iyi orgazma ulaşabilirsiniz.

ADET DÖNGÜSÜ

ADET DÖNGÜSÜ
Âdet döngüsü kadınları seksten ve cinsellikten uzaklaştıran bir süreç olarak görülse de bu kanı gerçeği yansıtmaktan uzaktır. Âdet döngüsündeki hormonal değişiklikler, kadının vücuduna ve ruh hâline etki eder. Kimi zaman cinsel isteği düşürürken kimi zaman da bu isteği artırır. Önemli olan bu değişimlerin farkında olup kendini ve vücudunu tanımaktır. Ne zaman seks yaptığınız, ne kadar sıklıkta orgazma ulaştığınız ve ne kadar arzulu olduğunuz tamamen menstrual döngüyle alakalı bir şey. The Return of Desire kitabının yazarı Doktor Gina Ogden, reglinin kadınlara ağrı ve rahatsızlığı çağrıştırdığını söylüyor: “Östrojen, testosteron, projesteron gibi hormonlar her gün inip çıkıyor ve bu da cinsel davranışlarını etkiliyor.” Her kadın birbirinden farklı olmasına rağmen, bir ayın içinde vücudunuzda neler olduğunu iyi öğrenirseniz bütün ay boyunca mükemmel bir seks hayatınız olacak!

KAYGANLAŞTIRICI KULLANIN

KAYGANLAŞTIRICI KULLANIN
Kerner, kayganlaştırıcıların uyarılma, zevk ve memnuniyet seviyelerine yol açtığını söylüyor. Kayganlaştırıcılar hareketlerin daha teknik pozisyonların daha güvende olmasını sağlıyor.

ÖN SEVİŞMEDE YAVAŞLAYIN

ÖN SEVİŞMEDE YAVAŞLAYIN
Bir orgazma sahip olmak birkaç temel bileşen gerektirir, Kerner diyor ki: ''ön sevişme, damar tıkanıklığı (yani pelvisinize kan akışı), miyotoni (vücudunuzdaki kas gerginliği) ve beyninizin doğal opiat sistemini (daha önce bahsedilen aşk hormonu) açıyor. Yani ön sevişmeyi uzun tutun bir yarıştan ziyade kademeli olarak ilerleyin.''

FANTEZİYE İZİN VERİN

FANTEZİYE İZİN VERİN
Denklemlere biraz psikolojik uyarım eklemek, fiziksel uyarılmayı geliştirmeye yardımcı olabilir, bu nedenle Kerner kendi kendinize veya partnerinizle hayal kurmanızı önerir. Fantezi aynı zamanda stres yaratan olaylarda ve kaygılardan uzak durmanızı sağlayan bir yoldur. Kerner seks yaparken başka birini de hayal edebilirsiniz ancak bu bilgiyi kendinize saklıyın diyor.

ODAKLANIN

ODAKLANIN
Işıkları söndürmek, gözlerinizi kapatmak, göz bağı kullanmak, kulaklık takmak daha dikkatli olmanızı ve daha yoğun orgazm yaşamanızı sağlayabilir. Bunun nedeni, bir duygunun yoksunluğunun bir diğerini hızlandırmasıdır, bu yüzden görme veya duyma hissini kaldırdığınızda, cinsel karşılaşmanın fiziksel hislerini doğal olarak ayarlayabilirsiniz.

DUŞTA HİSSEDİN

DUŞTA HİSSEDİN
Elbette, temizlenmek için duş alırsınız, ama cinsel lişki esnasında da vücudunuzu kucaklayabilirsiniz. Bu çok basit! Cildinize ılık bir suyun dokunduğunu hissedin derin bir nefes alın. Bu hisler sizi daha iyi bir orgazma ulaştıracaktır diyor seks terapisti Kerner.
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