Orhan Gencebay'dan çarpıcı açıklamalar: Bu bukalemunluktur, bana yakışmaz

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, CNN TÜRK'te Buket Aydın'ın sunduğu 40 programına konuk oldu. "Size her dönemin adamı denilince neden kızıyorsunuz?" sorusuna yanıt verdi.
"Bu bukalemunluktur, bana yakışmaz" diyen Gencebay, sözlerine şöyle devam etti:
"Bizi yöneten iktidardır. Devletimi yöneten kimse, seçen de halkımızdır. Halkıma olan saygımdan dolayı o iktidarı da severim. Yeter ki o iktidar görevini iyi yapsın. İktidarın görevini iyi yapması için bana düşen bir görev varsa ben de o görevi seve seve şerefle yaparım. Bunu herkes böyle düşünmeli. Bu bukalemunluk anlamına gelmez. Süleyman Babamıza, Bülent Ecevit'e, Özal'a büyük sevgimiz vardı. Hepsiyle de biz yakın görüşürdük. Benim devletimi iyi yönetenlere benim şükranım var.
Doğru olana, iyi hizmet verene boynum kıldan incedir. Ben Tayyip Bey'i çok eskiden tanırım, severim. Birçok özel ortamlarda beraber olduk, ben onu çok severim. Mazlumun ve mağdurun yanında olduğunu biliyorum. Dünya çapında harika şeyler yapıyor, Allah razı olsun. Diğer yapanlardan da Allah razı olsun. Şu anda Tayyip Bey vardır. Sonra ülkemize bir başka görevli gelirse orada da sahip çıkacağım."
Cumhuriyetin ülkemiz için olan önemine vurgu yapan Gencebay, neden "Devleti sevmeyen nimetlerinden faydalanmasın" dediğini anlattı.
Gencebay şu ifadeleri kullandı:
"Biz Türkiye Cumhuriyeti devletiyiz. Biz cumhuriyet ile idare ediliyoruz. Cumhuriyet demek, halkın kendi kendisinin idaresi demektir. Bu bir rejimdir. Bunu hiç kimse bozamaz. Bu bizim değiştirilmesi teklif edilmeyen maddelerimizin en başında gelir. Biz Cumhuriyet devletiyiz. Bu devletimizi korumamız lazım. Bu devletimizin getirmiş olduğu nimetlerimizden hepimizin yararlanması lazım. Ama devletimi eleştiren varsa ve bu değişmesi mümkün olmayan maddelerimiz değiştirmeye kalkan varsa o, devletimize zarar veriyordur. Ben ona tepki gösteririm, ülkemi, insanımı, değerleri korumak için. Benim devletim, benim için kutsaldır. Benim bir sözüm vardır, kimliğim odur. 'Bu vatanın çatısı, yaşam kadar kutsaldır. Yaradanım yaratmış, dünya ana vatandır. Dil, din, ırk, cins ayırmam şu dünya gurbetinde. Bana Orhan diyorlar, asıl adım insandır.' Benim kimliğimdir bu. Ben devletime sahip çıkarım. Devletime de herkesin sahip çıkmasını isterim. Devletimizin her şeyinden yararlanan bir insanın da devletimizi kötülemesine razı olmam mümkün değil. Benim devletimi çeşitli insanlar, halkımızın seçtiği hükümetler yönetebilir. Önemli olan yönetimlerin iyi olmasıdır. Bu değerleri korumasıdır. Bunu yapana saygı duyarım."
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