Türkiye'ye çöl tozu geliyor! Orhan Şen'den uyarı geldi: 'Maske takmanız gerekebilir'

Sahra Çölü üzerinden çöl tozu geliyor. Türkiye, yeni haftada Kuzey Afrika'dan taşınan çöl tozunun etkisi altına girecek. Bu olayla ilgili Meteoroloji danışmanı Orhan Şen uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Orhan Şen, CNN TÜRK canlı yayınındaki konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Türkiye'ye iki yolda toz taşımımı gelir. Biri Suriye üzerinden bir de Kuzey Afrika'dan, Sahra Çölü'nden gelir. 4-5 bin metre yukarıdan gelir bunlar. Meteoroloji bu tahminleri yapıyor. Bugün yok ama yarın toz taşımımı bekleniyor.

"MASKE TAKMAK GEREKİR"

Buradaki sayı ve renkler uyumlu, sarı renk orta seviyece, yeşil sağlıklı olduğunu gösterir. Dünya Sağlık Örgütü, 50'nin altındakilere sağlıklı diyor. Tekirdağ'da 146, Niğde'de 226. Bu hassas bir durum. Niğde'de 250'yi geçerse maske takılması lazım. Bu sistem Avrupa'ya çıkıyor ve Balkanlar'dan geliyor. Çok tehlikeli bir durum yok yarın. Perşembe günü biraz artıyor değerler.

"BU DURUM 2 GÜN DAHA SÜRECEK"

Bu durum 2 gün daha sürecek ve Cuma günü kalkıyor. Bu toza kırmızı toz deriz. Sahra çölündeki rengi kırmızıdır. Demir vardır. Bu gübre yerine geçer. Saça da faydalıdır. Teneffüs yoluyla almamamız lazım ama. Şu anda maske takmaya gerek yok.

"KIRMIZI ÇAMUR OLACAK"

Sahra Çölü üzerinden gelen toz taşınımı yurdun batısında çamur şeklinde yağışlara sebep olabilir. Uzmanlara göre, bu durum toprak için faydalı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İklim Bilim Uzmanı Prof. Dr. Doğan Yaşar, Özellikle mart sonuna geldiğimiz zaman bu çöl tozları artar çok daha fazla gelmeye başlar ve ısınma ile beraber yağış da olacak. Haftaya yağmaya başladıktan sonra arabalar çamurlanacak özellikle kırmızı çamur olacak" dedi.

"KIRMIZI ÇAMUR NE KADAR FAZLA YAĞARSA O KADAR VERİMLİ BİR YIL OLUR"

Dünyayı besleyen ana gübrenin çöl tozları olduğunu belirten Yaşar şöyle konuştu:

“Dünyada çöller olmazsa yaşam olmaz önce onun altını bir çizelim. Çünkü dünyayı besleyen ana gübre çöl tozlarıdır. Çöl tozu deyince biz tabakalı silikat deriz. İçinde her türlü nütriat, besleyici element vardır ve onlar yaşamı canlandırır. Kırmızı çamur demir demektir ve o ne kadar fazla yağarsa o kadar çok verimli bir yıl geçiririz."







