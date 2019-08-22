HABER

Orman yangınına müdahalede görev yapan Ukraynalı pilot, otelde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 10:05 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, 500 hektarlık alanı kül eden orman yangınını söndürmek için mücadele eden helikopter pilotlarından Ukraynalı Yurii Bostnik, kaldığı otel odasında bulundu.

Orman yangınına müdahalede görev yapan Ukraynalı pilot, otelde ölü bulundu

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, 500 hektarlık alanı kül eden orman yangınını söndürmek için mücadele eden helikopter pilotlarından Ukraynalı Yurii Bostnik, kaldığı otel odasında bulundu. Yangınla iki gün boyunca yoğun bir şekilde mücadele eden Ukraynalı pilotun ölümü herkesi üzdü. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği üzerinde durulan pilotun kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.
Karabağlar'ın kırsal Tırazlı Mahallesi yakınlarında pazar günü başlayan ve Menderes ile Seferihisar'ın kırsal mahallelerine kadar ilerleyen orman yangını, havadan ve karadan sürdürülen söndürme çalışmalarıyla 53 saat sonra kontrol altına alındı. 500 hektarlık alanı kül eden yangına Antalya'daki Manavgat Orman Bölge Şefliği'nde görev yapan helikopter pilotu Yurii Bostnik de destek olmak için geldi. Bostnik, ekiplerin söndürmek için büyük çaba gösterdiği yangında dumanların arasına helikopterle girerek sayısız sorti yapıp su bıraktı. Yangının kontrol altına alınmasından sonra ise Ukraynalı pilot, dinlenmek üzere Gaziemir'deki otele gitti. Uyumadan önce yardımcı pilot Uğur Uysal'la yemek yiyen Bostnik, daha sonra odasına çekildi. Dün sabah saatlerinde yardımcı pilotun telefonla ulaşamaması üzere, görevliler odasına girdi. Odanın banyo bölümünde Yurii Bostnik'in, cansız bedeni bulundu. Odadaki ilk incelemeden sonra, cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Bostnik'in ilk tespitlere göre kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği kanaatine varıldı. Kesin ölüm nedeninin otopsiyle belirleneceği ifade edildi.
CENAZESİ ÜLKESİNE GÖNDERİLECEK
Ölümü orman teşkilatında büyük üzüntüye neden olan Yurii Bostnik'in cenazesinin, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda bulunduğu, buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından ülkesine gönderileceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Orman yangınına müdahalede görev yapan Ukraynalı pilot, otelde ölü bulunduOrman yangınına müdahalede görev yapan Ukraynalı pilot, otelde ölü bulunduOrman yangınına müdahalede görev yapan Ukraynalı pilot, otelde ölü bulunduOrman yangınına müdahalede görev yapan Ukraynalı pilot, otelde ölü bulundu

Harabeye dönmüştü! 128 yıllık bina yeniden hastane olacak Harabeye dönmüştü! 128 yıllık bina yeniden hastane olacak
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonuÇanakkale’de uyuşturucu operasyonu
İğne yaptırmak için sıra fişi aldı cep telefonu çaldıİğne yaptırmak için sıra fişi aldı cep telefonu çaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin ilk otobüs firması satılıyor

Türkiye'nin ilk otobüs firması satılıyor

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Tek kelimeyle korkunç! Ekipler alarma geçti!

Tek kelimeyle korkunç! Ekipler alarma geçti!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kabine toplantısının ardından kayyum açıklaması! İstanbul ve Ankara sorusuna yanıt

Kabine toplantısının ardından kayyum açıklaması! İstanbul ve Ankara sorusuna yanıt

Kritik atamalar Resmi Gazete'de!

Kritik atamalar Resmi Gazete'de!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.