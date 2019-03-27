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Orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 18:09 | Son Güncelleme

Karabük’te henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangını kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.Merkeze bağlı Melisa köyünün yakınında bulunan ormanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Karabük’te henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangını kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.
Merkeze bağlı Melisa köyünün yakınında bulunan ormanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Safranbolu, Karabük ve çevre belediyelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı arazözler de bölgeye sevk edildi. Ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Karabük Orman İşletme Müdürü Rıfat Aktaş, yangının dikkatsizlik sonucu insan kaynaklı olabileceğini belirterek, “Tam teşhis edilemedi. Jandarma ve ekiplerimiz bu konuda çalışma yapıyor. Maalesef yangın çıktı, hiç istemediğimiz durumlar. Ekiplerimiz mart ayı olmasına rağmen hazırdı. Çok kısa sürede kontrol altına almak üzereyiz. Karabük halkından ricamız lütfen dikkat etsinler. Bu ormanlar sadece Karabük’ün değil, dünyanın akciğerleridir ve buna sahip çıkmalıyız. Bıraktığınız küçücük bir ateş bu ormanların sonu olabilir. Çok şükür alanı ölçmedik ama çok fazla zayiatımız olmadı inşallah. Müthiş bir rüzgar var, bu rüzgara rağmen bu yangını tuttuk. Eğer tutamasaydık gerçekten Karabük’ün felaketi olurdu. Soğutma çalışmaları sabaha kadar devam edebilir. Çünkü çok tehlikeli bir nokta burası. Kızılçam ormanı yangına çok duyarlı” dedi.

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