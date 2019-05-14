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ORMAN YANGINLARINI TÜRK BAYRAKLI HELİKOPTERLER SÖNDÜRECEK

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 13:31 | Son Güncelleme

   Tarım ve Orman Bakanlığı yaklaşık 30 yıldır yangınlarla mücadele için yurtdışından helikopter kiralıyor.

Tolga ÖZBEK/İSTANBUL (DHA)
Tarım ve Orman Bakanlığı yaklaşık 30 yıldır yangınlarla mücadele için yurtdışından helikopter kiralıyor. Bugüne kadar ödenen yaklaşık 3 milyar dolar, kiralama ücreti olarak yurtdışına gidiyor. Türkiye’deki en büyük helikopter işletmecisi olan Kaan Havacılık, 50 milyon dolar yatırım ile 3 adet Rus Kamov şirketinin imalatı Ka-32A11BC helikopteri satın aldı.

Sertifikasyon işlemlerinin ardından Türk bayrağı altında uçmaya başlayan helikopterler, önümüzdeki günlerde orman yangınlarıyla mücadele için görev bölgelerine gidecek.

DÖVİZ ÜLKEDE KALACAK
Türk pilotlarının eğitimi tamamladığını belirten Kaan Havacılık Genel Müdürü Kemal Süler, “Kamov Ka-32, 5 ton su taşıma kapasitesi ile bu konuda dünyanın en iyi helikopterleri arasında. Yıllardır helikopterler yurtdışından kiralanıyordu. Kaan Havacılık olarak 3 helikopteri satın aldık. Bu proje ile para ülkemizde kalacağı gibi ölü sezonda helikopterlerimiz dünyanın farklı noktalarında hizmet vererek ülkemize döviz kazandıracak" dedi.

5 TON SU ATABİLİYOR
Helikopterin gövdesinin üzerinde iki büyük ana rotor sistemi bulunuyor. Sepet sistemi ile 5 ton suyu alıp saatte 270 kilometre hızla hedefine götürüyor. Toplam 5 bin metre irtifaya kadar çıkabilen Ka-32’ler, 980 kilometre menzile sahip.

18 HELİKOPTER YANGINLA MÜCADELE EDECEK
Bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açtığı ihale ile toplam 18 helikopter farklı noktalarda konuşlanacak. Geçtiğimiz günlerde bakanlık amfibik uçak yani hem suya hem de karaya inebilen yangın söndürme uçakları için ihale açmıştı. Bu ihaleye Türk Hava Kurumu tek başına girmiş ancak sonrasında ihale iptal edilmişti.

Görüntü dökümü:
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-Helikopterin görüntüsü
-Söndürme tatbikatı
-Süler ile röp
-Genel ve detaylar

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