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  4. Önce Dilan Polat, şimdi de etekli erkek öğrenciler! İlkokullar tepki çeken görüntülerle gündem oldu: "Sınıfları podyuma çeviriyorlar"

Önce Dilan Polat, şimdi de etekli erkek öğrenciler! İlkokullar tepki çeken görüntülerle gündem oldu: "Sınıfları podyuma çeviriyorlar"

01.05.2024 08:27
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Karaman'daki bir okulda gerçekleşen Dilan Polat'lı 23 Nisan gösterisinin ardından Tokat'tan da tepki çeken görüntüler geldi. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ilkokullu erkek öğrenciler etek giyip peçe takarak dans etti. Yetkilileri harekete geçiren olaya "Bazı öğretmenler videodaki gibi aykırı durumlar içinde yer alırken bazıları da sınıfları podyuma çeviriyor" tepkisi geldi.

Önce Dilan Polat, şimdi de etekli erkek öğrenciler! İlkokullar tepki çeken görüntülerle gündem oldu: "Sınıfları podyuma çeviriyorlar"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurtta coşkuyla kutlanırken bazı okullardan gelen görüntüler çocukların istismar edildiği yönünde tepkileri doğurdu. Son olarak Tokat'taki ilkokulda çekilen, erkek öğrencilerin etek ve peçeyle dans ettiği etkinlik eleştiri oklarını üzerine çekti.

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23 NİSAN KUTLAMASINDA TUTUKLU FENOMEN!

23 Nisan'da Karaman'daki Adiller Şehit Öğretmen Ali Yıldız İlkokulu'nda düzenlenen törende bir kız öğrenci, 'kara para' suçundan tutuklu bulunan fenomen Dilan Polat'ın 'Enerji' adlı şarkısını söylemiş, polis yeleği giyen iki erkek öğrenci şarkıyı tamamlayan kızı rol icabı kollarından tutup gözaltına almıştı.

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ERKEK ÖĞRENCİLER ETEKLE DANS ETTİ

Karaman'daki gibi tepki toplayan diğer görüntülerin adresi de Tokat oldu. Reşadiye ilçesi Bereketli beldesindeki Bereketli İlkokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenlenen kutlama programında, dört erkek öğrenci ‘Hababam Sınıfı Sınıfta kaldı' filmindeki bir sahneyi canlandırmak adına etek giydi, peçe takıp dans etti.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Okul yönetimi ve sorumlu öğretmenler hakkında İl Milli Eğitim Müdürülüğü idari soruşturma başlattı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Yusuf Kızıltaş da art arda tepki çeken görüntülere tepki gösterirken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

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"SINIFLAR ENKAZ DİYORUZ"

"Aylardır hatta yıllardır söylemekten dilimde tüy bitti. Çocuklar üzerinden okullarda,sınıflarda yapılan istismarlara neşter vurun diyoruz. Şu sonuçlar olacak bu sonuçlar olacak diyoruz. Bu kadar mı duyarsız kalınır? Bunların sırtını sıvazlayan ve sürekli paylaşım yapma yönünde baskı yapan yöneticileri de mercek altın diyoruz. Fenomenler müthiş paralar vuruyor gayri ahlaki yollarla ve çocuklar üzerinden, diyoruz. Sınıflar enkaz diyoruz.

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"BAZI ÖĞRETMENLER SINIFLARI PODYUMA ÇEVİRİYOR"

Birkaç vakaya inceleme başlatmakla bu bataklık kurutulmaz. Bazı öğretmenler videodaki gibi aykırı durumlar içinde yer alırken bazıları da sınıfları podyuma çeviriyor. Bazıları birkaç takipçi almak uğruna kılıktan kılığa giriyor bazıları da çocuklar üzerinden kendi kofti kitaplarının reklamını yapıyor. Bazıları velileri istismar edip kandırıyor. Bazıları kafalarına göre sınıfları bırakıp oradan oraya koşturuyor. Öğrenciler dekor oluyor. Sonuç: Öğretmenlik mesleğinin itibarı ayaklar altında. Çocuklar istismar ediliyor."

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Öğretmen Dilan Polat ilkokul okul öğrenci
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