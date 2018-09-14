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Ormanda Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2018 16:08 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, ormanlık alana Hint keneviri yetiştiren Şinasi S., jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

Ormanda Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı

Aziz GÜVENER/KOCAALİ(Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, ormanlık alana Hint keneviri yetiştiren Şinasi S., jandarmanın operasyonu ile yakalandı. 148 kök hint keneviri ile kurutulmaya bırakılan 17 kilo kubar esrar ele geçirildi.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Timleri ile Kocaali İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Şinasi S.'nin kenevir ekimi yaptığını belirledi. Jandarma ekiplerinin, Kocaali Hızar Mahallesi Soğukpınar mevkiindeki ormanlık alana geldiği anda Şinasi S., kaçmaya başladı. Şinasi S. yaşanan kovalamanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Ormanlık alanda boyları 2 ile 2,5 santimetre olan 148 kök kenevir bitkisi imha edilmek üzere söküldü, kurutulmaya bırakılmış 17 kilo 540 gram kubar esrar ele geçirildi. Şinasi S.'nin Hint kenevirlerini yetiştirdiği yerde ağaç dallarını kullanarak yaşam alanı oluşturduğu görüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Ormanda Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandıOrmanda Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı

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