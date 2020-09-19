Ormanda kaybolan yaşlı adamı jandarma buldu

İzmir’in Bergama ilçesinde son olarak ormanlık alanda görüldükten sonra ortadan kaybolan alzaymır hastası 84 yaşındaki adamı jandarma ekipleri bularak ailesine kavuşturdu.

İzmir’in Bergama ilçesi Örlemiş Mahallesi’nde ikamet eden ve alzaymır ve şeker hastalıkları bulunan 84 yaşındaki S.E.’nin ailesi, yaşlı adamın kaybolduğu yönünde ihbarda bulundu. İhbarın ardından olayla ilgili soruşturma başlatan Jandarma Asayiş Timi, yaşlı adamın son olarak evine 1.5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda görüldüğünü belirledi.

İzmir İl Jandarma Komutan Yardımcısının emir ve komutasında harekete geçen Jandarma Asayiş Komando Timi, iz takip köpeği, istihbarat ekipleri ve Bergama İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, drone ile havadan ve karadan arama kurtarma operasyonuna başladı. Bir süre sonra ormanlık alanda bulunan S.E., yapılan sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.

Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

