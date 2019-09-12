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Ormanda komşusunu öldüren sanığa ilk duruşmada müebbet

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 10:33 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesinde ormanlık alanda komşusu Recep Karaca'yı (54) av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Veli Bacak (37), ilk duruşmada müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ormanda komşusunu öldüren sanığa ilk duruşmada müebbet

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA) - ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesinde ormanlık alanda komşusu Recep Karaca'yı (54) av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Veli Bacak (37), ilk duruşmada müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 28 Ocak 2019’da Kormanlar köyünde meydana geldi. Hayvanlarını kontrol etmek için evden çıkan Recep Karaca, akşam eve dönmeyince ailesi jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, Recep Karaca'nın cesedini ormanlık alanda buldu. Recep Karaca'nın, yapılan otopside av tüfeği ile sırtından vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Soruşturmayı genişleten ekipler, köyde yaptığı araştırmanın ardından komşusu Veli Bacak’ı gözaltına aldı. Veli Bacak, komşusunu av tüfeği ile ateş ederek öldürdüğünü itiraf etti.
Tutuklanan Veli Bacak hakkında, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, Veli Bacak'ın komşusu Recep Karaca'yı bilinmeyen nedenle tasarlayarak ormanlık alanda av tüfeğiyle ateş ederek öldürdüğü yer aldı.
Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Veli Bacak ve ölen Recep Kara'nın yakınları ile avukatlar katıldı. Duruşmada ifade veren Veli Bacak, "Ben onunla konuşmak için ormana gittim. Küfür etti bana. İki metre mesafeden ateş ettim" dedi.
Cumhuriyet Savcısı, avukatların yaptığı savunmanın ardından mütalaasını mahkemeye sundu. Mahkeme heyeti, Veli Bacak'ın müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.
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Ormanda komşusunu öldüren sanığa ilk duruşmada müebbet

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