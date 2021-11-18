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  4. Ormanlık alandaki barakada yaşıyorlardı! Anne-oğulu gözyaşlarına boğan yangın: Kalacak yerimiz yok

Ormanlık alandaki barakada yaşıyorlardı! Anne-oğulu gözyaşlarına boğan yangın: Kalacak yerimiz yok

18.11.2021 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 16 yaşındaki oğluyla birlikte ormanlık alanda kaldıkları barakaları yanan Meryem Tüysüz gözyaşlarına boğuldu. Tüysüz, "Anne-oğul kalacak yerimiz yok. Ev kiraları çok yüksek. Üstelik oğlum okuyor. Barınacak yerimiz olmadığı için, kendi imkanlarımızla orman içine yaptığımız barakada kalıyorduk. Şimdi o da yandı." diye konuştu.

Ormanlık alandaki barakada yaşıyorlardı! Anne-oğulu gözyaşlarına boğan yangın: Kalacak yerimiz yok

Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi 139 Sokak'taki ağaçlık alandaki tahta barakada saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Meryem Tüysüz ile oğlu Fevzi Köşger'in barakasındaki, çıkış nedeni bilinmeyen yangın büyüyüp tüm yapıyı sardı. Yangının ormana da sıçradığını görenler, durumu 112'ye bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Adrese gelen ekiplerin güçlükle söndürdüğü yangında, çam ağaçları da zarar gördü.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU: KALACAK YERİMİZ YOK

Kaldıkları barakanın yanışını gözyaşlarıyla izleyen Meryem Tüysüz, "Anne-oğul kalacak yerimiz yok. Ev kiraları çok yüksek. Üstelik oğlum okuyor. Barınacak yerimiz olmadığı için, kendi imkanlarımızla orman içine yaptığımız barakada kalıyorduk. Şimdi o da yandı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.

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Tüysüz ve Köşger, ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya yangın
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