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Orta Asya'nın en büyük camisi Duşanbe'de yükseliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 07:31 | Son Güncelleme

Orta Asya'nın en büyük camisinde sona yaklaşılıyor. Orta Asya ve Arap mimarisinin harmanlanmasıyla ortaya çıkan proje büyük beğeni topluyor. İşte Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'nin kuzeyinde yer alan camiden ilk kareler...

İmam Abu Hanife’nin doğumunun 1310. yıl dönümü kutlamalarının yapıldığı Ekim 2009’da başkent Duşanbe'nin kuzeyindeki yüksek bir noktada, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman’ın katılımıyla temeli atılan inşaat çalışmalarına Ekim 2011'de başlandı. Yabancı inşaat şirketlerinin de yer aldığı cami inşaatı çalışmaları 8 yıldan bu yana aralıksız devam ediyor.

Toplam 100 milyon dolara mal olması beklenen cami için Tacikistan hükümetinin 30 milyon dolarlık katkısının yanı sıra Katar hükümeti de 70 milyon dolarlık kaynak sağladı.
Tacik yetkililere göre, 30 bin metrekare kapalı mekana sahip olması beklenen cami, avlusu ile 120 bin kişiyi ağırlayabilecek. Yüksekliği 75 metrelik 4 minaresi bulunan cami, yüksekliği 47 metrelik ana kubbe ve 20 küçük kubbeden oluşacak. Toplam 12 hektarlık araziye sahip camide yaklaşık 4 bin araç kapasiteli otopark, müze, kütüphane, konferans salonu, yemekhane ve idari binalar da yer alacak.
Proje mühendisi Halimcan Ustozoda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, inşaatın tamamlanmasının ardından caminin Tacikistan'ın en güzel mimari yapılarından biri ve ülkede bağımsızlık yıllarında kurulan en büyük ve en güzel cami olacağını vurguladı.
Ustozoda, Katarlı ve Tacik mimarlar tarafından tasarlanan caminin Orta Asya ve Arap mimarisi örneklerini bir arada bulundurmasıyla da dikkate değer olduğunu ifade etti.
Duşanbe’nin sismik açıdan faal bir bölgede bulunmasından dolayı caminin çok sağlam bir temele oturtulduğunu belirten Ustozoda, inşaatında halen 300'den fazla işçi ve mühendisin çalıştığını sözlerine ekledi.
Caminin inşaatının bu yıl tamamlanmasının ardından devlet erkanının da katılımıyla ibadete açılması bekleniyor. (AA)
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Duşanbe cami

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