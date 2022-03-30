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Orta yüz bölgesi gençleştirme estetiği nedir?

30.03.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cildin doğal yaşlanma sürecinde göz, burun ve ağız çevresinde gözle görülür çizgi ve kırışıklıklar oluşur. Bunun yanı sıra ciltteki kolajen ve elastin kaybı da yanaklarda hacim kaybına neden olabilir. Estetik cerrahide uygulanan enjeksiyon tedavileri, ameliyat veya iyileşme süresine gerek olmaksızın hacim kayıplarını geri kazandırabilir. Yanak ve çene büyütme bölgesindeki hacim kayıpları için oldukça etkili sonuçlar sağlamaktadır.

Orta yüz bölgesi gençleştirme estetiği nedir?

Orta yüz bölgesi gençleştirme estetiği ile aynada görmek istediğiniz genç görünüme kavuşabilirsiniz.

DOLGU ENJEKSİYONU NEDİR?

Yanak, orta yüz ve çene dokularına doğrudan enjeksiyon için tasarlanan bu tedavi, vücutta doğal olarak oluşan bir şeker olan hyaluronik asitten oluşur. Hyaluronik asit, ciltte doğal hidrasyon ve hacim sağlar, yaşlanma süreci sonucunda yüzün çökmüş veya çukur görünen kısımlarını veya doğal anatomiyi düzeltir. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, orta yüz bölgesi estetikleri hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.

DOLGU MALZEMELERİ NASIL ETKİ EDER?

Dermal dolgu maddelerindeki hyaluronik asit, cilt altındaki suyla birleşerek tedavi alanına anında hacim artışı sağlar. Yanaklarda kullanıldığında hacim kaybı geri kazandırılır ve yüz hatları daha belirgin hale getirilebilir. Dolgu malzemeleri çene hacmi için kullanıldığında, yüz simetrisini tekrar düzene sokabilir ve çukurlu bir çenenin etkilerini tersine çevirebilir.

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Estetik cilt gençleştirmede en güvenilir isimlerden biri olan dolgu ürünleri, güçlü hyaluronik asit formülasyonlarından bazılarını içerir ve optimum tedavi ile bir yıldan daha uzun süre dayanabilen sonuçlar yaratır.

DOLGU ENJEKSİYONUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Yoğun temposu olan kişiler için ideal olabilecek hızlı, kullanışlı tedaviler sağlar. Normal hayatta sıfır kesintiye yol açar. Uzun ömürlü sonuçlar verir. Orta yüzdeki diğer cilt gençleştirme tedavilerini tamamlayabilen ve genel estetiği geliştiren hacim düzeltmeleri sağlar. Yüz simetrisini düzeltmeye yardımcı olur.

YAN ETKİLERİ VAR MI?

Tüm enjekte edilebilir tedavilerde olduğu gibi, genel olarak bir gün veya daha kısa bir süre sürecek şekilde tedavi bölgelerinde hafif morarma, şişme ve kızarıklıkla sonuçlanabilir. Tedaviye uygun hastalarda tipik olarak hiçbir komplikasyon yoktur ve tedavi gören erkekler ve kadınlar genellikle hemen normal aktivitelerine geri döner.
Yaşlanma sonucu yanaklarda hacim kaybı yaşayan ve çene büyütme için ameliyatsız bir çözüm arayan kadın ve erkekler bu tedavi için uygun adaylar olabilir. Daha fazla bilgi için alanında uzman bir estetik cerraha başvurulabilir.


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