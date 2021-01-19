Ortaçağ'dan kalma katedralin çatısında yüzlerce pati izi bulundu

Ortaçağ'dan kalma Santa Maria del Fiore katedralinin çatı ve kubbelerini kaplayan binlerce pişmiş toprak kiremit üzerinde bakım çalışması yapan ekibin lideri Samuele Caciagli, izlerin hem vahşi hem de evcil hayvanlara ait olduğunu belirtti.

Uzmanlar şimdi "Köpek, kedi, kuş, tilki veya sansara" ait izleri kayıt altına almaya çalışıyor.

'HAYVANLAR ÜZERİNDEN GEÇMİŞ OLABİLİR'

Öte yandan uzmanlar, pati izlerinin kilden yapılan kiremitlerin kurutulmak için yere konduğu sırada hayvanların üzerinde yürümesi suretiyle oluşmuş olabileceği üzerinde duruyor.

Teknik ekipten Carlo Sacconi de 1400'lü yılların başlarında, Floransa'nın güneyindeki pişmiş toprak karo fabrikalarıyla ünlü küçük bir İtalyan kasabası olan Impruneta'da yapılan karoların fırınlarda pişirilmeden önce açık havada kurumaya bırakıldığını söyledi.

