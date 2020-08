Ortalığı karıştıran PlayStation 5 iddiası: 4K çözünürlük için yeterli değil!

PlayStation 5 için bekleyiş sürüyor. Bu bekleyişin en büyük nedenlerinden biri de 4K çözünürlüğünde oyunları rahatlıkla oynayabilmek. Hatta bunun için televizyonlarını şimdiden yenileyip PlayStation 5'e hazırlayan oyuncuların varlığından haberdarız. Fakat ünlü sızıntı kaynağı Dusk Golem'in PlayStation 5 hakkındaki açıklamaları oyuncuları oldukça üzecek gibi duruyor.

Dusk Golem, Capcom yetkililerinden aldığını söylediği bir bilgiyi Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Golem'in paylaştığı bilgi, PlayStation 5'i bekleyenleri deyim yerindeyse yıktı. Zira, Golem'e göre PlayStation 5 4K çözünürlüğünde oyunlar oynatmak için yetersiz. Hatta Golem, Capcom'daki geliştiricilerinin oyunlarını PlayStation 5'te 4K çözünürlüğünde çalıştırmak için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi ve ekledi; ''PlayStation 5'te çok fazla sahte 4K çözünürlük göreceksiniz.''

(3/3)the less expensive and more powerful console. I used RE8 as an example, but I've heard from other devs that PS5 struggles with 4k games in particular so you'll see a lot of fake 4k. That doesn't matter to some, but get ready for that too. Xbox X doesn't have the same problem