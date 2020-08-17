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Ortalığı karıştıran PlayStation 5 iddiası: 4K çözünürlük için yeterli değil!

OYUN HABERLERİ  | 17.08.2020 16:24 | Son Güncelleme

PlayStation 5 4K çözünürlükte yetersiz kalıyor. Bu iddianın sahibi sızıntılarıyla ünlü olan Dusk Golem. Golem'e göre PlayStation 5'te çok fazla sahte 4K çözünürlük yer alacak. Dusk Golem'in PS5 hakkındaki bu iddiaları büyük bir tartışmanın fitilini ateşlemiş durumda.

Ortalığı karıştıran PlayStation 5 iddiası: 4K çözünürlük için yeterli değil!

PlayStation 5 için bekleyiş sürüyor. Bu bekleyişin en büyük nedenlerinden biri de 4K çözünürlüğünde oyunları rahatlıkla oynayabilmek. Hatta bunun için televizyonlarını şimdiden yenileyip PlayStation 5'e hazırlayan oyuncuların varlığından haberdarız. Fakat ünlü sızıntı kaynağı Dusk Golem'in PlayStation 5 hakkındaki açıklamaları oyuncuları oldukça üzecek gibi duruyor.

DUSK GOLEM: PLAYSTATİON 5 4K ÇÖZÜNÜRLÜK İÇİN YETERSİZ

Dusk Golem, Capcom yetkililerinden aldığını söylediği bir bilgiyi Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Golem'in paylaştığı bilgi, PlayStation 5'i bekleyenleri deyim yerindeyse yıktı. Zira, Golem'e göre PlayStation 5 4K çözünürlüğünde oyunlar oynatmak için yetersiz. Hatta Golem, Capcom'daki geliştiricilerinin oyunlarını PlayStation 5'te 4K çözünürlüğünde çalıştırmak için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi ve ekledi; ''PlayStation 5'te çok fazla sahte 4K çözünürlük göreceksiniz.''

GOLEM PS5 KONUSUNDA HAKLI MI?

Dusk Golem'in paylaşımı büyük bir tartışma başlatmış durumda. Zira, PlayStation 5'in gerçek 4K çözünürlüğünde oyunları çalıştıracağı biliniyordu. Sony'nin verdiği izlenim de böyleydi. Fakat Golem'in açıklamaları kuşkusuz herkeste bir ''Acaba?'' sorusu yarattı. Bir PlayStation 5 oyunu olan Quantom Error'un geliştiricisi TeamKillMedia ise Golem ile aynı fikirde değil.

TEAMKİLLMEDİA GOLEM'İ YALANLADI

TeamKillMedia, Quantum Error'un PlayStation 5'te 4K çözünürlüğünde 65-70 FPS arasında çalıştığını, hedeflerinin 60 FPS olduğunu söyledi. Yani Golem'in söyledikleri doğru olmayabilir.

Öte yandan Dusk Golem ise söylediklerinin doğru çıkacağını söylüyor. Sony'den ise iddialara henüz bir yanıt gelmedi. Fakat Sony, en büyük yanıtını PlayStation 5'in çıkış tarihine saklıyor olabilir.

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