Ortalık savaş alanına döndü! 200 polis sevk edildi

Yaklaşık 200 polisin müdahalesinde, biber gazı ve gaz bombası fişeği atılarak taraflar uzaklaştırılmaya çalışıldı. Şans eseri yaralanan olmazken, polisin mahalledeki önlemi sürüyor.

Tek katlı müstakil evlerin çatılarına çıkan gruplar, birbirlerine taş, kiremit ve cam şişe fırlattı.

Bunun üzerine başta Çevik Kuvvet olmak üzere yaklaşık 200 polis sevk edildi.