Ortaokul öğrencilerden Yemen'e yardım

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa Adnan Menderes Ortaokulu öğrencileri, Yemen'deki çocuklar yararına konser ve kermes düzenlendi.

Okul tarafından düzenlenen, "Yemen Yardım Bekliyor Kampanyası"na destek vermek amacıyla ücretli konser veren öğrenciler, Yemen'e ilişkin türküler ve şiirlerle seslendirdi.

Velilerin de kermes düzenleyerek katkıda bulundukları etkinlikte, evde hazırlanan yiyecekler kurulan stantlarda satışa sunuldu.

Okul Müdürü Yasin Genç, yaptığı açıklamada, Yemen'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek istediklerini söyledi.

Öğrencilerin etkinliklere yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Genç, "Öğrencilerimiz Yemen'de özellikle çocukların yaşadığı insanlık dramını öğrendiklerinde onlara yardım etmek istediler. Bizler de okul idaresi olarak bu yardım çalışmasını uygun gördük. Öğrencilerimizin biriktirmiş oldukları harçlıklarını, Yemen'deki kardeşlerine göndermek üzere . Velilerimiz de kermese katkı sağlayarak öğrencilerimizin gerçekleştirdiği yardım etkinliğine destek oldu. Öğrencilerimiz türküler söyledi, şiirler okudu. Elde edilen geliri Gaziosmanpaşa İHH İnsani Yardım Vakfı Temsilciliği aracılığıyla Yemenli çocuklarımıza yollayacağız." şeklinde konuştu.

