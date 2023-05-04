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Ortaokulda dehşet! Kendisine borç vermeyen arkadaşını bıçakladı

04.05.2023 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de dehşete düşüren bir bıçaklı saldırı olayı yaşandı. Ortaokulda B.Y. (13) adlı erkek öğrenci, kendisine borç para vermeyen Ö.K. (11) isimli kız öğrenciyi bacağından bıçakla yaraladı. B.Y. olay sonrası kaçarken, Ö.K. hastaneye kaldırıldı. Polis, B.Y.’yi yakalamak için çalışma başlattı. İşte detaylar...

Ortaokulda dehşet! Kendisine borç vermeyen arkadaşını bıçakladı

Dehşete düşüren olay, saat 10.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Yalçın Delikan Ortaokulu'nun kantininde meydana geldi. 8'inci sınıf öğrencisi B.Y., 6'ncı sınıfta öğrenim gören Ö.K.’den borç para istedi. Ö.K. olumsuz yanıt verince önce tartışma, ardından da kavga çıktı.

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Kavga sırasında B.Y., cebinden çıkardığı bıçakla Ö.K.'yi bacağından yaralayarak, kaçtı. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ö.K. Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Polis, B.Y.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA)

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Kayseri bıçaklı saldırı ortaokul

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