İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Dağ ile irtibatını, Kandil ile irtibatını her vesileyle dile getiren, parlamentodaki her konuşmalarında her vesileyle Kandil'e selam durup, oraya saygı içinde ifadelerde bulunanlar eğer diyorlarsa; 'Biz İstanbul, Ankara, Adana'da aday çıkarmayacağız.' Kimi destekleyecekler? CHP'yi destekleyecekler. Örtülü değildir, bu ittifak artık açık bir seçim ittifakıdır." dedi.

Yerel seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Pendik İlçe Teşkilatı'nı ziyaret eden Kurtulmuş, partililerle bir araya geldi.

Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de yeniden büyük bir medeniyet mücadelesi verme iddiasında olan bir partinin en büyük gücünün teşkilatlarının gücü olduğunu söyledi.

AK Parti'nin tecrübeli bir siyasi geçmişi olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Ama bunların üstünde en önemli güçlerimizden birisi, inanmış, hedefine kilitlenmiş, gerçekten dava insanı olarak hareket eden çok sayıda teşkilat mensubuna sahip oluşumuzdur." dedi.

Türkiye'de ortaya çıkan fırtınalı süreçlerde en büyük güçlerinin, hem nicelik hem nitelik bakımından üstün bir kadroya sahip bulunmaları olduğunu dile getiren Kurtulmuş, şöyle devam etti: