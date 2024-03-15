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Oruç tutma süreleri neden farklı? Oruç tutma süresi neye göre belirlenir?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
15.03.2024 02:21
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Oruç tan yerinin ağarması (fecr-i sadık) ile başlar, güneşin batmasına kadar devam eder. Oruca başlamaya imsak, orucu açmaya ise iftar adı verilir. İftar vakti akşam namazı saati, güneş battıktan sonra başlamaktadır. Her bölgeye göre güneş batma saati farklı olabilmektedir. Bu nedenle her yerleşim yerinin iftar saati değişiklik gösterir. Peki, oruç tutma süresi neye göre belirlenir?

Oruç tutma süreleri neden farklı? Oruç tutma süresi neye göre belirlenir?

Ramazan ayında Müslümanlar tarafından oruç tutulur ve terâvih namazı kılınmaya başlanır. Müslümanlar tarafından sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak kabul edilen ramazan ayında oruç tutma sürelerinin neden farklı olduğu ve oruç tutma sürelerinin neye göre değiştiği sorulur. Bu noktada iftar saatlerinin neye göre ayarlandığı, oruç tutma süreleri arasındaki farkın ne kadar olduğu da merak edilir.

İftar saatleri neye göre ayarlanır?

Müslümanlık dininde ibadet saatleri birtakım astronomik ve atmosferik hareketlere göre belirlenir. Bunun içinde sabah vakti güneşin doğu ufkunda belirmeye başlaması, Güneş’in doğuşu, Güneş’in öğle vakti tepe noktasına ulaşması veya Güneş’in batması gibi pek çok izlenim yer alır.

Güneş’in batmasıyla ise iftar saatine girildiği kabul edilir. Fıkıhta oruç tutan kişilerin Güneş’in battığından emin olduktan sonra orucunu açması gerektiğine inanılır. Her bölgede Güneş’in batma saati değişiklik gösterdiği için de bölgelere göre farklı zaman dilimleri bulunur.

Oruç tutma süresi neye göre belirlenir diye sorulduğunda, takvim ve saatin bulunmadığı eski zamanlarda gökyüzü olaylarına göre ibadet vakitleri belirlense de günümüzde daha dakik hesaplar yapılmaktadır. Bu dakik hesaplar neticesinde ezan da Güneş’in batması ile beraber başladığı için, ezan okunurken oruç açılabilmektedir. Bir diğer görüşe göre ise ezanın bitmesi beklenmelidir. Bu görüşe göre; ezanı huzur içerisinde dinlemek gerekir ve yemek gibi başka faaliyetler ile uğraşmak ezanı dinlemeye engel olabilir. Modern çağda TV kanalları ve internet üzerinden sunulan bilgiler sayesinde de iftar saatleri net bir şekilde öğrenilebilmektedir.

Oruç tutma süreleri neden farklı?

Müslümanlar, farklı coğrafyalarda oruç tutma süreleri ülkelerin ekvatora yakınlıklarına göre değişmektedir. Güneşin doğuşu ve batışı bölgelere göre değişiklik gösterdiğinden oruç tutma süreleri de değişiklik gösterir.

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