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Orucu bozan ve bozmayan şeyler listesi! Tükürük yutmak, küfür orucu bozar mı?

02.04.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orucu bozan şeyler listesi, Ramazan ayı münasebetiyle merak konusu oldu. Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başladı, 2 Mayıs Pazartesi akşamı ise sona erecek. Bu kapsamda tükürük yutmak, küfür orucu bozar mı? gibi soru ve konu başlıkları araştırılmaya başlandı. Orucu bozan ve bozmayan şeyler listesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından konu ile ilgili yayımlanan açıklamanın detayları haberimizde....

Orucu bozan ve bozmayan şeyler listesi! Tükürük yutmak, küfür orucu bozar mı?

Orucu bozan şeyler listesi, Ramazan ayı sebebiyle günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 2 Nisan Cumartesi günü başlayan, Ramazan ayı için birçok vatandaş ibadetlerini doğru ve eksiksiz yerine getirmek istiyor. Tükürük yutmak, küfür orucu bozar mı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Diyanet'in açıklaması ve konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik...

ORUCU BOZAN VE BOZMAYAN ŞEYLER LİSTESİ!

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur." ifadesine yer verilmiştir.

Diyanet İşleri Başkanlığı orucu bozan şeyleri ayrınıtılı şekilde açıklamıştır.

İşte Ramazan'da orucu bozan şeyler:

1- Boğaza kar ve yağmur kaçması,
2- Astım spreyi kullanmak,
3- Zorla bozdurulmak,
4- Buruna sıvı ilaç koymak,
5- Burnuna kolonya çekmek, [Koklamak bozmaz.]
6- Mukimken oruca başlayıp, sefere çıkınca yiyip içmek,
7- Ud ağacının, amberle tütsülenip dumanının çekilmesi,
8- Başkasının içtiği sigara dumanını isteyerek çekmek,
9- Kulağın içine ilaç damlatmak, kulağı ilaçlı suyla yıkamak,
10- Derideki açık yaraya konan sıvı veya katı ilacın sindirim yoluna girmesi,
11- Vücuda ilaç şırınga etmek,
12- İsteyerek, zorlayarak ağız dolusu kusmak,
13- Dişi kanayanın ağzındaki kanı yutması veya tükürükle eşit miktarda karışık kanı yutması,
14- İmsak vaktinin bittiğini bilmeden yiyip içmek,
15- Güneş battı zannederek orucunu bozmak,
16- Dişlerin arasında kalan nohut kadar şeyi yutmak,
17- Buruna çekilen suyun ağızdan çıkması,
18- Abdest alırken boğaza su kaçması, [Hanbelî’de bozmaz.]
19- Kâğıt, taş, pamuk, ot, pişmemiş pirinç gibi ilaç ve gıda olmayan şeyi yutmak,
20- Makattan veya kadınların önden fitil kullanması,
21- Oruçlu olduğunu unutup yediğinde, orucu bozuldu sanarak, bilerek yemeye devam etmek,
22- İmsak vaktinden sonra niyet edenin, gün içinde orucunu kasten bozması,
23- Dil altına konan ilacı emmek

TÜKÜRÜK YUTMAK ORUCU BOZAR MI?

Tükürük yutmak orucu bozmaz. Fakat balgamın dışarı atılması gereklidir. Temiz olmayan bir madde olduğu için sağlık ve oruç açısından böylesi daha makbuldür.

KÜFÜR ORUCU BOZAR MI?

İslam inancına göre küfür ve benzeri hakaret içeren kötü sözler, kötü ahlakın göstergesidir. Bu nedenle oruçlu olana veya olmayana diye ayırmadan herkese haram kılınmıştır. Küfür ve kötü sözün oruca etkisiyle ilgili farklı yaklaşımlar mevcuttur ancak Ebu Hüreyre'den nakledildiğine göre, Resulullah bu konuyla ilgili şöyle buyurmuştur: "Yalanı ve yalana göre hareket etmeyi terk etmeyenin yemeyi içmeyi bırakmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur." Buyurmaktadır. Oruçlunun yalandan, yalancı şahitlikten, iftiradan, dedikodudan, kötü söz ve davranışlardan uzak durması, orucun en önemli adabındandır. Dedikodu, gıybet gibi fiiler, aslında hiçbir zaman Müslüman'a yakışmaz. Müslüman, dürüsttür, dosdoğrudur. O, gönül kırmaz, küs durmaz. Yüce Allah gıybet etmeyi, insanın ölü kardeşinin etini yemesine benzetir. Gıybet, genel olarak günah olsa da oruçluyken gıybet etmek daha kötüdür. Zira gıybet, orucun bereket ve sevabını siler. Pek çok alim gıybetin orucu bozmayacağını kabul etse de İbn Hazm gibi bazı alimler oruçlunun gıybet etmesi halinde orucunun bozulacağını bile söylemiştir.

RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022!

İl il Ramazan imsakiyesi için tıklayınız:

ramaza

RAMAZAN AYI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Ramazan ayı hakkında sıkça sorulan sorular için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.mynet.com/ramazan/sikca-sorulan-sorular

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Oruç Ramazan iftar
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