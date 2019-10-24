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Örümcek adam kostümlü sürücü şaşırttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 13:51 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Serik ilçesinde motosikletiyle karayolunda ilerleyen örümcek adam kostümlü sürücü şaşkınlık yarattı.

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Serik ilçesinde motosikletiyle karayolunda ilerleyen örümcek adam kostümlü sürücü şaşkınlık yarattı.
Serik- Antalya D400 karayolunda bu sabah örümcek adam kostümü giymiş sürücünün motosikletiyle ilerlediğini görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Antalya istikametine giden örümcek adam kostümlü, kimliği belirsiz sürücü zaman zaman motosikletinde ayağa kalkarak ilerledi.
Diğer araç sürücüleri ve yolcuları da bu ilginç anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Motosiklet sürücüsü bir süre ilerledikten sonra gözden kayboldu.

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