Örümcek ağı estetiği ile mezoterapinin mükemmel uyumu

Yer çekimine ve ilerleyen yaşa bağlı olarak zaman içinde oluşan ince çizgiler, aynı zamanda kötü hava koşulları, sağlıksız beslenme ve sık kilo alıp vermeye bağlı olarak, daha da derinleşmeye başlar. Tüm bu süreç özellikle yüz bölgesinde sadece çizgilerin oluşmasına değil, aynı zamanda yanakların ve gıdığın sarkmasına, yüzün giderek ovalleşmesine neden olur. Yüzünüzdeki değişimi eski resimlere bakarak çok daha net bir şekilde anlamaya başlarsınız. Örümcek ağı tekniği işte bu noktada estetik cerrahiye alternatif, ameliyatsız yüz gençleştirme uygulaması olarak cildinizdeki olası sorunları çözümlemenize fayda sağlar. Örümcek ağı estetiği uygulamasında, yıllardır cerrahide kullanılan polidiaksanon ipler ve bu ipleri cilt altına yerleştirmek için ince uçlu iğneler kullanılır. Vücuda hiçbir yan etkisi bulunmayan bu medikal ipler, ince uçlu iğneler vasıtasıyla cilt alt dokusuna tıpkı örümcek ağı gibi işlenir. Ameliyatsız iple yüz germe uygulaması olarak da söyleyebileceğimiz örümcek ağı estetiği temelinde, azalan kolajenin yerine, bedenin tekrar kolajen üretmesine teşvik edici bir mekanizma yatmaktadır. Sorunlu alana işlenen ipler aynı zamanda güçlü bir lifting etkisi de sağlar. Vücut reaksiyon vererek, anında biyolojik fibroplast, kolajen ve elastin üretmeye başlar. Bu sayede lifting etkisi çifte katlanmış olur. Cilt canlanır, toparlanır, gerilir.

MEZOTERAPİ Mezoterapi ağrı veya hastalıkları vücutta bulundukları yere lokal olarak uygulanan mikro enjeksiyonlar yoluyla kontrol altına alan ya da tedavi eden bir tıbbi uygulamadır. 1952’de Dr.Michel Pistor’ın tesadüfen geliştirdiği mezoterapi, 1987’de Fransız Tıp Akademisi tarafından tıbbi bir tedavi yöntemi olarak kabul edildiğinden bu yana, tüm dünyada yaygın olarak uygulanmaya başlanmıştır. Mezoterapide, klasik farmakolojik ya da homeopatik ilaçlar, vitaminler, mineraller, aminoasitler ve enzimler bir kokteyl hâlinde ufak miktarlar ile deri altına (dermis tabakasına) enjekte edilmektedir. Verilecek olan ilaç ya da ilaçların karışım oranları, nereye ve hangi cilt katmanına ne derinlikte ve ne oranda verildiği, enjeksiyon tekniklerindeki farklılıklar ile bu konudaki tecrübeler önemlidir. Mezoterapi yöntemi sadece sorunlu bölgeye küçük miktarlarda yapılan mikro enjeksiyonlar şeklindedir. MEZO SPİDER Örümcek ağı estetiğinde kullanılan eriyebilen iplikler bildiğimiz klasik enjektör iğneleri içine yerleştirilmiştir. İçinde Polidiaksanon iplikler bulunan iğneyi cilt altına batırıp çıkarmakla ipleri yerleştirmiş oluruz ve böylece, ciltte açılan mikro kanallar sayesinde tetiklenen yara iyileşmesinin yanında, doğal yenilenme süreci ve doku elastikiyetinin artırılması süreci başlar. Sonuç olarak, cildin rejuvenasyonu ve mekanik yara iyileşme süreci aktifleşir.

Örümcek ağı estetiğinde iğneleri yerleştirdikten sonra çıkarmıyoruz ve hemen bu iğne yardımı ile cilt altına bu sefer Mezoterapi kokteyli enjekte edilir. En çok uyguladığımız ve etkili sonuç aldığımız Mezoterapi kokteyli olarak BCN Tensis Peptit mezoterapi ürünü kullanılır. Bu şekilde çift etki elde edilir. Bu yöntem, çok yoğun sarkma ve yerleşmiş derin çizgilere sahip olmayan kişiler için uygundur. Cinsiyet farkı gözetmeksizin hem erkeklere hem de kadınlara uygulanabilen Mezo Spider işlemi çoğunlukla 35 ila 60 yaş arası, daha genç ve daha canlı görünmeyi talep eden ancak yüzüne çok ciddi elastikiyet kaybı yaşamayan ciddi ve açık bir yüz gerdirme operasyonuna gereksinim duymayan hastalara uygulanır. Yaş kriter değildir. Cildin ve yumuşak dokuların sarkma derecesi ve asmaya uygunluğu önemlidir. Hafif sarkıklığı olan, yorgun ifadeli yüzlerde; dinlenmiş, tatilden dönmüş bir görüntü yaratır. Yüz germe ameliyatı sonrası gibi gerilmiş, gergin bir çehre yaratmaz. Ortadan kaybolma da gerektirmediği için gizli tutulabilir. Yapılan işlemden haberi olmayanlar, hastayı süzecek, bir değişiklik olduğunu hissedecek ancak herhangi bir iz, şişlik vs. göremediği için bir anlam veremeyecek, şüphesini kendine saklayacaktır.

Mezo Spider yöntemi son derece güvenlidir ancak bu konuda eğitimli bir doktor tarafından gerçekleştirilmesi gerekir. Mezo Spider işlemi sonrasında küçük morluklar dışında başka bir problem ile karşılaşılmaz. Kullanılan ipler sağlık için uygunluğu kanıtlanmış PDO (polidioksanon) ameliyat iplikleridir. Bu ipler aynı zamanda cerrahide beyin, kalp ve abdominal operasyonlarda uzun yıllardan beri ameliyat ipliği olarak kullanılmaktadır. Lokal anestezi yöntemi ile uygulanan, genel anesteziye ihtiyaç duyulmayan bir işlem olduğundan genel anestezide rastlanan hiç bir riski taşımaz. Mezo Spider son derece güvenli minimal invaziv bir yöntemdir. Hafif ve kısa süreli bir şişkinlik ve morarma dışında herhangi bir yan etki beklenmez. Mezo Spider cilt rejuvenasyonu, cilt tonunun iyileştirilmesi, kırışıklık ve sarkmaların giderilmesinde tek başına yeterlidir. Ekstra olarak Radyofrekans, PRP, Dermal Dolgu ve Botolinum Toksin enjeksiyonları ile birlikte kombine edilebilir. İYİLEŞME VE GÜNLÜK HAYATA DÖNME SÜRECİ