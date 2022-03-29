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Oscar Akademisi, Will Smith'in tokadını kınadı, inceleme başlattığını açıkladı

28.03.2022 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oscar film akademisi, Will Smith'in törende Chris Rock'u tokatlamasını "kınadığını" ve olayla ilgili resmi inceleme başlattığını açıkladı.

Oscar Akademisi, Will Smith'in tokadını kınadı, inceleme başlattığını açıkladı

Oscar Akademisi, Will Smith'in törende Chris Rock'u tokatlamasını "kınadığını" ve olayla ilgili resmi inceleme başlattığını açıkladı.

Kurumun açıklamasında, California yasaları ve Oscar standartları gereğince, olayla ilgili hangi adımların atılacağının araştırılacağı belirtildi.

Will Smith, Oscar ödül töreninde, eşi Jada Pinkett Smith hakkında komedyen Rock'un sahnede şaka yapması üzerine onu tokatlamıştı.

Daha sonra Smith'in en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazandığı açıklandı.

Rock, Jada Pinkett Smith'in saçkıran hastalığı nedeniyle saçlarını kazıtmasıyla ilgili bir ifade kullanmıştı.

Bunun üzerine Smith sahneye doğru yürüdü ve Rock'a tokat attı. Başta parodi sanılan olayın hemen ardından Smith'in "Eşimin adını lanet ağzına alma" diye bağırmasıyla ortam gerildi.

Smith daha sonra ödülünü alırken yaptığı konuşmada olay nedeniyle ağlayarak özür diledi.

Oscar törenini düzenleyen Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin bir üyesi BBC'ye verdiği demeçte, Hollywood'un en büyük kutlama etkinliğinde, olay nedeniyle diğer sanatçıların başarılarının gölgede kaldığını söyledi.

Yetkili, "Will Smith'in yaptıkları yüzünden çok mutsuz uyandım" dedi. "Bana göre, ilgi odağını çaldı. O sahne böylesine şiddet gösterecek yer değildi. Çoğu insan şoke oldu. Orada çocuklar vardı. Orası kutlama yeriydi" dedi.

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Tokat Will Smith
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