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Kaçırılan ambulans yayaların arasına daldı

DÜNYA HABERLERİ  | 22.10.2019 14:55 | Son Güncelleme

Norveç'in başkenti Oslo'da bir saldırgan ambulans kaçırıp, yayaların üstüne sürdü. Polis, saldırganı gözaltına aldı.

Kaçırılan ambulans yayaların arasına daldı

Norveç'in başkenti Oslo'da silahlı iki kişi, kaçırdıkları ambulansı insanların üzerine sürdü.

Norveç polisinden yapılan açıklamada, Oslo'nun Torshov semtinde bir ambulansın silahlı iki kişi tarafından kaçırıldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırganların, kaçırdıkları ambulansı kalabalığın üzerine sürdüğü ve yaralıların olduğu kaydedildi.

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Ambulansın, içerisinde bebek bulunan bir puseti de ezdiği aktarıldı.

Devlet televizyonu NRK'nin haberine göre polis, tekerlerine ateş ederek ambulansı durdurdu.

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#trondheimsveien #sinsen #oslo #norway

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Saldırganlardan biri kaçtı, diğeri gözaltına aldı. Polis, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.


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Anahtar Kelimeler:
Oslo saldırgan ambulans

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