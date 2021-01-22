Osman Kavala: Gezi Parkı davasında 9 kişi hakkında verilen beraat kararları bozuldu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davada, tutuklu olarak yargılanan iş insanı ve Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala ile diğer 8 kişi hakkındaki beraat kararlarını kaldırdı.

Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater, Mine Özerden, Hakan Altınay ve Yiğit Ali Ekmekçi hakkındaki beraat kararları bozuldu.

Eksik delillerin sağlanması ile yargılamanın devamına karar verildi.

İlk olarak Gezi olayları ile bağlantılı suçlamalar nedeniyle 1 Kasım 2017'de tutuklanan Osman Kavala, 3 yılı aşkın süredir cezaevinde bulunuyor.

30. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Parkı olayları nedeniyle yargılandığı davada, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırma", "mala zarar verme", "nitelikli yağma", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi", "kasten yaralama", "ağırlaştırılmış yaralama" ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlamalarından Kavala'nın 18 Şubat'ta beraatine ve tahliyesine karar verdi.