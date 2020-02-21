Osman Kavala'nın ifadesinden yeni detaylar ortaya çıktı! PKK sözleri soruldu

Sorgusunda Osman Kavala’ya terör örgütü PKK’ya ilişkin açıklamaları da soruldu. Kavala’ya terör örgütüyle ilgili “siyaset yapma potansiyeline sahip bir örgüt” şeklindeki ifadesiyle neyi kastettiği sorusu yöneltildiği öğrenildi .Kavala'nın bu soruya, “Son açılım sürecinde PKK yöneticilerinin de rasyonel temelde, yani akla mantığa uygun değerlendirmeler yaparak, bu sürece katkıda bulunacaklarını düşünüyordum” yanıtını verdiği kaydedildi.

Gezi davasında hakkında beraat ve tahliye kararı verilen ancak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15 Temmuz soruşturması kapsamında yeniden tutuklanan Osman Kavala’ya sorgusunda terör örgütü PKK ile ilgili yaptığı açıklamalar da soruldu.

OSMAN KAVALA’YA “SİLAHLI MUHALEFET” İFADESİ SORULDU

Kavala’ya 4 Ağustos 2015 tarihinde sosyal paylaşım sitesinde yayınlanan “Çözüm Süreci ve HDP" başlıklı videodaki, “Her ne kadar bazıları PKK IŞİD’le veya şeyle buna benzeyen örgütlerle mukayese etseler de şuanda da PKK rasyonel siyaset yapma kapasitesine sahip bir örgüt, bunu da sözcüleri konuşmalarında ifade ediyorlar.”… “Hükümetin büyük bir sorumluluğu ama, bazı durumlarda bir muhalefet hareketinin de, silahlı muhalefet hareketinin de siyaseti belirlemede önemli bir rol oynuyor” sözlerinin sorulduğu belirtildi.