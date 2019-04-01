Osmangazi ve Mustafakemalpaşa'da AK Partili adaylar kazandı

Tahsin AYDIN/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Osmangazi ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Mustafa Dündar, yeniden ilçe belediye başkanı oldu. Mustafakemalpaşa ilçesinde ise AK Partili Mehmet Kanar, ilçenin yeni belediye başkanlığına seçildi.

Osmangazi ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti'nin adayı Mustafa Dündar, ilçenin yeniden belediye başkanı oldu. Mustafakemalpaşa ilçesinde ise AK Parti'nin adayı Mehmet Kanar, başkanlığa seçildi.

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