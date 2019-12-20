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Osmaniye'de baba dehşeti! Tartıştığı oğullarına ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 21:22 | Son Güncelleme

Osmaniye’de bir kişi, tartıştığı 3 oğlunu silahla vurdu. Olayda kardeşlerden biri hayatını kaybederken, 2 kardeş yaralandı, baba ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Kurtuluş Mahallesi kuzey çevre yolu üzerindeki bir oto kurtarma işletmesinde meydana geldi. İş yerine gelen A.Ç. ile oğulları İ.Ç, H.Ç . ve M.Ç. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

BABA, OĞULLARINA ATEŞ AÇTI

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesinin ardından baba A.Ç. tabanca ile oğullarının üzerine ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.

Babalarının silahından çıkan kurşunla yaralandığı tespit edilen üç kardeş ambulanslar ile Osmaniye’deki çeşitli hastanelere sevk edildi.

BABA GÖZALTINA ALINDI

Baba A.Ç. ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

KARDEŞLERDEN BİRİ TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ambulans ile Osmaniye’de ki özel bir hastaneye kaldırılan kardeşlerden İ.Ç. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve ağır yaralı olduğu öğrenilen H.Ç. ve M.Ç’nin tedavileri sürüyor. Polis hastane önünde ve olayın yaşandığı iş yerinde geniş güvenlik tedbirleri alırken, olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye cinayet baba

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Vah ki ne vah ülkenin haline bak bir baba evladına nasıl kıyıyor pardon evlatlarına
allah islah etsin
oglum her evde silah var bu ne lan boyle nasil bi ulkeye döndük biz. bu silah ticareti ne. devlet bunlara nasil goz actirir
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