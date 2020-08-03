HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Osmaniye'de çok acı olay! 10 yaşındaki çocuk metruk binanın yıkılan duvarın altında ölü bulundu

Osmaniye'de çok acı olay! 10 yaşındaki çocuk metruk binanın yıkılan duvarın altında ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2020 01:24 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde akşamüstü evden çıkan ve ailesinin haber alamaması üzerine hakkında kayıp başvurusunda bulunduğu 10 yaşındaki Yusuf Efe Bekar, evinin bir üst sokağında bulunan metruk bir binanın yıkılmış duvarının altında ölü bulundu.

Osmaniye'de çok acı olay! 10 yaşındaki çocuk metruk binanın yıkılan duvarın altında ölü bulundu

Olay, saat 23.40 sıralarında ilçeye bağlı Şehit İbrahim Kundakçı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Yusuf Efe Bekar, saat 15.00 sıralarında oynamak için evden çıktı.

Yaklaşık bir saat sonra oğulları Bekar’ı kontrol etmek için evlerinin kapısının önüne çıkan Ayşe ve Muzaffer Bekar çifti, çocuklarını göremedi. Anne-baba bunun üzerine mahallede Yusuf'u aramaya başladı. Aramadan sonuç alamayan aile bir süre sonra durumu polise bildirdi.

MAHALLE SAKİNLERİ YIKIK DUVARIN ALTINDA BULDU

Polis ve mahalle sakinleri kayıp Yusuf'u bulmak için bölgede arama yapmaya başladı. Bir süre sonra mahalle sakinlerinden biri evin bir üst sokağında bulunan metruk binanın duvarının yıkıldığını ve altında Yusuf Efe Bekar’ın hareketsiz yattığını gördü. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekipleri ilk incelemesi sonrası yıkıntı duvarın altında kalan Yusuf Efe Bekar’ın hayatını kaybettiği belirledi. Küçük çocuğun ailesi acı haberi aldıktan sonra sinir krizi geçirdi. Yusuf Efe Bekar’ın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Bozcaada’da korkutan yangınBozcaada’da korkutan yangın
2020 Şartlı Sağlık Yardımı başvuru şartları!2020 Şartlı Sağlık Yardımı başvuru şartları!

En Çok Okunan Haberler

Gram ve çeyrek altın uyarısı!

Gram ve çeyrek altın uyarısı!

Bayram için kesenin ağzını açtılar

Bayram için kesenin ağzını açtılar

2 Ağustos 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

2 Ağustos 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Bakanlık ile valinin verdiği yeni vaka arasında uçurum!

Bakanlık ile valinin verdiği yeni vaka arasında uçurum!

Fransız gazeteden dikkat çeken Erdoğan haberi: İntikam alıyor

Fransız gazeteden dikkat çeken Erdoğan haberi: İntikam alıyor

Facia öncesi son fotoğrafları bu oldu!

Facia öncesi son fotoğrafları bu oldu!

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji bölgeleri sıraladı! Birçok ile gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji bölgeleri sıraladı! Birçok ile gök gürültülü sağanak uyarısı

Diyarbakır'da kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ı arama çalışmaları sürüyor

Diyarbakır'da kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ı arama çalışmaları sürüyor

Eşiyle kaçan kuzenini önce vurdu ardından bıçaklayarak öldürdü

Eşiyle kaçan kuzenini önce vurdu ardından bıçaklayarak öldürdü

Canlı yayında prompter kazası: Geri al, geri al

Canlı yayında prompter kazası: Geri al, geri al

Bakan Koca: Böyle giderse yasaklar geri gelecek

Bakan Koca: Böyle giderse yasaklar geri gelecek

Diğer Haberler
Elektrik kontağından çıkan yangın üç evi kül etti

Elektrik kontağından çıkan yangın üç evi kül etti

Kırıkkale’de trafik durma noktasına geldi! Tatilcilerin dönüş çilesi havadan görüntülendi

Tatilcilerin dönüş çilesi havadan görüntülendi

Bozcaada’da korkutan yangın

Bozcaada’da korkutan yangın

Caddebostan Sahili'nde bayram yoğunluğu

Caddebostan Sahili'nde bayram yoğunluğu

Bahçelievler'de yıkım kararı olan binanın balkonu çöktü: 1 ölü

Halı asmak için çıktığı balkon çöktü!

Erzincan'ın koronavirüs bilançosu açıklandı!

Bir ilin korona bilançosu açıklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.