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Osmaniye'de köpeğe kezzaplı işkence!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2018 14:54 | Son Güncelleme

Osmaniye’de başına kezzap dökülüp, kulakları kesilen sokak köpeği hayvanseverler tarafından Gaziantep’e getirildi. Ağız kısmında derin yaralar bulanan köpek tedaviye alındı.

Osmaniye'de köpeğe kezzaplı işkence!

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde boş arazide kulakları kesilmiş ve baş kısmına kezzap dökülmüş köpeği görenler durumu Gaziantep’te faaliyet gösteren Canlı Hayatını İyileştirme Derneği’ne (CAHİDE) bildirdi. İhbar üzerine gelen dernek görevlileri, acı içerisinde kıvranan köpeği havyan ambulansıyla Gaziantep’e getirdi.

KEZZAPTAN SONRA KULAKLARI KESİLMİŞ

Burada tedaviye alınana 5 yaşındaki dişi köpeğin ağız kısmında doku kaybı olduğu belirlendi. Köpeği tedavi eden Veteriner Hekim Esra Taşkın köpeğin yaralarında aşırı derecede enfeksiyon olduğunu söyleyerek, "Köpeğimizin ilk önce enfeksiyonu ortadan kaldırmaya çalışacağız. Aşırı derecede enfeksiyon kapmış. Bu nedenle antibiyotik uygulayarak serumla besliyoruz. Sonrasında bu yaraya başka bir yerden doku alıp uygulama yapacağız. Tam teşekküllü bir hastaneye göndereceğiz. Şu an genel durumunu düzeltmeye çalışıyoruz. Doku nakillerinde her zaman başarı olmuyor. Aldığımız dokunun burayı kabul etmesi lazım. Şu an durumu olduça kötü. Enfeksiyon kana karışmış durumda, ateşi çok yüksek. Kendisi çok güçlü bir köpek, yemek istiyor ama maalesef serumla besliyoruz. Burnundaki olay kimyasal bir madde döküldüğü için erimiş. İşin kötü tarafı bu hayvan bu haldeyken kulakları kesilmiş, kanıyordu. Buraya geldiğinde daha kabuk bile bağlamamıştı" dedi.

CAHİDE Yönetim Kurulu üyesi Cemal Güneş ise insanları sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı olmaları konusunda uyararak, " Bu köpek bize Osmaniye Düziçi’nden geldi. Veterinerimizin söylediğine göre kimyasal bir madde dökülmüş, biz kezzap olduğunu düşünüyoruz. Enfeksiyonu kurutmaya çalışacağız. Daha sonrada Hatay Veteriner Fakültesine götürmeye düşünüyoruz. Hayvanlar konusunda duyarlı olmalıyız. Hele kış aylarında durumları daha zor" diye konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye Kezzap köpek işkence

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