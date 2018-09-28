Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde feci kaza

Kaza, Toprakkale otoban yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana istikametine gitmekte olan 50 MA 0199 plakalı araç şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazada adı henüz belirlenemeyen 1 Suriyeli öldü, 5 Suriyeli yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

