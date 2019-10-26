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Osmaniye’de arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 22:33 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iki grup arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan taşlı sopalı, silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tozlu köyünde Okan P. ve Cafer P. ile Tarık G., Muhammet G. Halil K. arasında köyde bulunan anlaşmazlığın olduğu tarlada tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Önce sopaların kullanıldığı kavgada tüfekle de ateş edildi. Kavgada 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralılardan Tarık G. (50) hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ilçede ki çeşitli hastanelerde tedavileri sürüyor. Jandarma olayın yaşandığı köyde geniş güvenlik tedbirleri aldı. Olaya ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye Kadirli arazi kavgası

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