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Osmaniye'deki arazi kavgası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 23:51 | Son Güncelleme

Osmaniye'deki arazi kavgası

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Z.P, O.P. ve K.Y, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

O.P. ve Z.P. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, K.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mecidiye köyünde dün arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Halit M.K, Tarık G, Muhammed G. ve O.P. yaralanmış, Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tarık G. hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
arazi Kadirli Mecidiye Osmaniye

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