HABER

Osmaniyeli çift 70 kiloluk bal kabağı yetiştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 10:12 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Kızyusuflu köyünde yaşayan İsmet ve Döne Kıstı çifti, köy evlerinin bahçesinde 70 kilo gram ağırlığında devasa bal kabağı yetiştirdi.Kızyusuflu köyünde yaşayan Döne Kıstı, bir yakınından aldığı bal kabağı tohumlarını köyde bulunan evlerinin bahçesine ekti.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Kızyusuflu köyünde yaşayan İsmet ve Döne Kıstı çifti, köy evlerinin bahçesinde 70 kilo gram ağırlığında devasa bal kabağı yetiştirdi.
Kızyusuflu köyünde yaşayan Döne Kıstı, bir yakınından aldığı bal kabağı tohumlarını köyde bulunan evlerinin bahçesine ekti. Aradan geçen 3 ay içerisinde yeşeren ve kök salan tohumlardan çıkan kabaklar herkesi şaşırtarak 70 kilo ağırlığa ulaştı. Bahçede çıkan 70 kiloluk kabaklardan birini koparan aile üç kişi yardımıyla kabağı bahçeden eve taşıdılar. Diğer kabağın ise ne kadar daha büyüyeceğini merak eden ve ağırlığından dolayı bahçede bıraktıklarını söyleyen Döne Kıstı, “Bunların tohumlarını Kadirli’den bir yakınımızdan almıştım. Getirdik bahçeye ektik. Bazıları kurudu. Ancak bu iki kabak kök saldı yetişti. Kabağın birini kopardık üç kişi eve mutfağa taşıdık. Diğer kabak bahçede burada büyümeye devam ediyor. İlk başta biz de şaşırdık. Kabağın büyüklüğünü görenler de şaşırıyor. Hatta özellikle kabağı görmeye gelenler var. Gelip cep telefonu ile fotoğraf video çekiyorlar” dedi.
İsmet Kıstı ise, "Tohumları ektik. İki tane kabak çıktı. Bir tanesini kopardık iki kişi eve zor getirdi. Kabaklardan her biri 60-70 kilo ağırlığında" dedi.

Hayalindeki karavanı 4 saniyede yaptıHayalindeki karavanı 4 saniyede yaptı
Diyarbakır'ın yeni belediye başkanı kimdir?Diyarbakır'ın yeni belediye başkanı kimdir?
Köy korucusu, aracında öldürülmüş halde bulunduKöy korucusu, aracında öldürülmüş halde bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı büyük panik! Mahalle sokağa döküldü!

Gece yarısı büyük panik! Mahalle sokağa döküldü!

HDP'li 3 belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

HDP'li 3 belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

Özel mesajları ifşa etti! Yorumu olay oldu

Özel mesajları ifşa etti! Yorumu olay oldu

Memur zam teklifinde gece yarısı flaş gelişme!

Memur zam teklifinde gece yarısı flaş gelişme!

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

16 yaşındaki gencin korkunç ölümü! Her şey bir anda oldu!

16 yaşındaki gencin korkunç ölümü! Her şey bir anda oldu!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır Belediye Başkanlığına getirilen Hasan Basri Güzeloğlu kimdir?

Diyarbakır'ın yeni belediye başkanı kimdir?

Köy korucusu, aracında öldürülmüş halde bulundu

Köy korucusu, aracında öldürülmüş halde bulundu

Ankara'da mahalle berberine sahte içki operasyonu

Hepsi mahalle berberinde ele geçirildi!

Balıkesir Sındırgı'da göç tersine döndü!

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

İstanbul trafiğinde yürekleri ağza getiren görüntü! 4 çocuk aynı motosiklette

İstanbul'da yürekleri ağza getiren görüntü

Teröristlerin hain saldırısına anında karşılık verildi

MSB açıkladı! Hain saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.