Osmanlı Arşivi'nden çıktı! İstanbul'da 106 yıl önce çıkan hortum böyle görüntülendi

Bu belgeden yola çıkarak o dönemin günlük gazetelerini taradığını belirten Kocatürk, "19 Temmuz 1914 Pazar günü, öğleden sonra saat üç civarında meydana gelen hortumla ilgili ayrıntılı bilgilere dönemin günlük gazeteleri olan İkdam, Peyam, Sabah, Tanin, Tasvir-i Efkar (o tarihte Tasfir-i Efkar adıyla çıkıyor) gazetelerinde 20, 21 ve 22 Temmuz 1914 tarihlerinde yayınlanan haberlerden ulaştım. Bu gazetelerin nüshaları Taksim Atatürk Kitaplığı, Beyazıt Devlet Kütüphanesi ve Ankara’da Milli Kütüphane’de bulunuyor." diye konuştu.

'BASINDA O DÖNEM 'SİKLON' VE 'HORTUM' KELİMELERİ KULLANILIYOR



Kocatürk, 106 yıl önce oluşan hortumla ilgili bilgilerin hem Osmanlı arşivinde yer alan belgede, hem de günlük gazetelerde ayrıntılı olarak anlatıldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Büyükçekmece’de yerleşim merkezinin güney doğusunda ve deniz üzerinde hortum meydana geliyor ve karaya doğru ilerliyor. Yaklaşık 400 metre çapında olduğu söyleniyor. Basında o dönemde 'siklon' ve 'hortum' kelimeleri kullanılıyor. Gazetelerde hortumun kasabanın yakınından geçtiği belirtiliyor. Hortumun asıl ‘Harman Mevkii’ denilen yeri etkilediği, ağaçları, mısır bostanlarını, ekinleri dağıttığını, önüne ne gelirse yıktığını, hayvanları arabalarıyla beraber uçurduğunu ve birçoğunu telef ettiği yine anlatılıyor. Yol üzerinden geçen iki yolculu bir at arabasının da hortuma rastladığını ve arabacı Ali Ağa’nın hayatını kaybettiği gazetelerde anlatılıyor. O dönemin en mühim iletişim aracı olan telgraf direkleri de yerinden sökülüyor ve İstanbul ile iletişim de kesiliyor. Basında vurgulandığı üzere hortumun Büyükçekmece kasabasının etrafından ve yakınından geçmesi büyük bir yıkımı ve faciayla beraber çok daha fazla can ve mal kaybını engelliyor. Hortumu meydana getiren fırtınanın hatta Bakırköy'de bir çimento fabrikasıyla gazinoyu yıktığı da belirtiliyor."