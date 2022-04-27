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Osmanlı'da kadınların şaşırtan güzellik sırları

27.04.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınlar her dönemde güzelliklerine önem veriyorlar. Güzellikleri için çok zaman harcayıp kendi tariflerini oluşturabiliyorlar. Kadınların uyguladığı güzellik sırları bazen çok ilginç olabiliyor. Osmanlı’da kadınların güzellikleri için kullandıkları çok çeşitli tarifler bulunuyor. İşte İbn-i Sina’nın da önerdiği güzellik sırları…

Osmanlı'da kadınların şaşırtan güzellik sırları

Daha bakımlı ve sağlıklı görünebilmek gün içerisinde çok büyük önem taşıyor. Dış görünüşümüz bizi karşı tarafa en iyi şekilde yansıtan ilk unsur. Kadınlar daha güzel görünmek için çeşitli güzellik sırları uyguluyorlar. Her ülkenin ve dönemin farklı güzellik sırları bulunuyor. Osmanlı döneminde de kadınların uyguladığı güzellik sırları günümüzde merak uyandırıyor. Osmanlı’da tedavilerde de sıklıkla kullanılan bitkiler cilt bakımında da tercih ediliyor.

KESELENME ETKİLİ CİLT TEMİZLİĞİ SAĞLIYOR

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O dönemlerde de güzellik için cilt bakımında temizliğe önem veriliyormuş. Özellikle ciltlerini derinlemesine temizlemek için sık sık hamama giden Osmanlı kadınlarının keselenmek en ideal yöntemlerinden biridir. Hamama giderek keselenmek çok sık yaptıkları bakım yöntemi olduğu için sabun sektörü de o yıllarda böylece gelişmiş.

SABUNUN YAPTIĞI SERTLEŞMELER İÇİN SU YUMUŞATICILAR KULLANILIYOR

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Osmanlı dönemindeki sabunlar da kişilerin istediği gibi yapılır, beğendiği kokuya göre çeşitlenmiştir. Saçlarda ise sabun sertleşme yaptığı için mutlaka hatmi çiçeği ve ebegümeci kaynatılarak elde edilen kıvamlı su yumuşatıcı kullanılırmış. Saraya sürekli kurutulmuş hatmi çiçeği ve ebegümeci gönderilmesi de o yıllarda oldukça fazla olurmuş. Hamam ciltteki tüm ölü derileri gönderip, bakım yapsa da cildin kısa sürede kırışmasını sağladığı için banyodan sonra esans yağlar kullanılırdı.

EN ÇOK KULLANAN ÜRÜN GÜL SUYU

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Sarayın en çok kullanılan ürünü gül sularıymış. Gül suyu ile ciltlerini temizleyen Osmanlı kadınları hem nemlenmesini hem de kırışıkların azalmasına yardımcı olduğunu söylerlermiş. Ciltteki yaralarını ve cilt hastalıklarını iyileştirmede kullanılmış. Bunun dışında Osmanlı tıbbında gül yağı ruh hastalıkları tedavisinde de kullanılmış. İbn-i Sina'nın da bakım yöntemlerinde sık sık kullandığı söylenir.

HAFİF KOKULAR TERCİH EDİLİYOR

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Osmanlı döneminde güzellik şimdiki olduğu gibi değil, o dönemde sadelik ve temizlik bakımlılık anlamına geliyordu. Kadınlar yüz hatlarını değiştirecek bakımlar yapmıyor, hafif kokular tercih ediyorlardı. Bu bakım malzemesi olmadığından değil, sadelik ve özgünlük en ideal yöntemlerden biriydi.

TONİK İÇİN OĞUL OTU KULLANIMI

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Tonik yapmak için bir su bardağı kaynar suya, bir çorba kaşığı melisa konur. Üstü kapalı olarak kısık ateşte 5 dakika tutulur, ateşten alınır, 20 dakika demlenir sonra süzülür. Yüzünüze süreceğiniz tonik hazırdır artık. Bu formül her türlü cilt için uygun ve etkilidir. Kırışıklıkları giderdiği gibi yaşlanmayı da önler.
(Yasemin)

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Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
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