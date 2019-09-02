Türk-Rus Toplumsal Forumu Eşbaşkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, Rus Türkologlar için hazırladıkları “Osmanlıca Tarih Yaz Okulu” projesinin başarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Çonkar, Türk-Rus Toplumsal Forumu Tarih Komitesince 19-31 Ağustos tarihleri arasında Ayvalık’ta gerçekleştirilen "Tarih Yaz Okulu"nun çalışmalarını tamamlaması nedeniyle yazılı açıklama yaptı.

Çonkar, Türkiye ve Rusya arasında kurulan Üst Düzey İşbirliği Konseyi’nin (ÜDİK) 3 ayağından biri olan Türk-Rus Toplumsal Forumu'nun, iki ülke halkları arasındaki ilişkilerin gelişmesini, iki ülke arasındaki bağların daha da sağlam ve kalıcı temeller üzerine oturtulmasını amaçlayan, kültürel ve insani ilişkilerin gelişmesine önem veren, insani diplomasiyi önceleyen bir teşekkül olarak Türk ve Rus kanadında temsil edilen 10 komiteyle amaçları doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü anımsattı.

Forumun Türk kanadı olarak, Kasım 2018’te Antalya’da gerçekleştirilen, iki ülke komite başkanlarının katıldığı Yıllık Genel Kurul Toplantısı'nda karara bağlanan projeleri hayata geçirdiklerini belirten Çonkar, bu çerçevede Türk-Rus Toplumsal Forumu Eşbaşkanlığının koordinasyonunda ve ev sahipliklerinde, TİKA ve Ayvalık Kaymakamlığının katkılarıyla Rus Türkologlar için hazırladıkları "Osmanlıca Tarih Yaz Okulu" projesinin başarıyla gerçekleştirildiğini vurguladı.