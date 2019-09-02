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Osmanlıca Tarih Yaz Okulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.09.2019 16:54 | Son Güncelleme

Türk-Rus Toplumsal Forumu Eşbaşkanı Ahmet Berat Çonkar: -"Eşbaşkanlığın koordinasyonunda ve ev sahipliğimizde Rus Türkologlar için hazırladığımız Osmanlıca Tarih Yaz Okulu projesi başarıyla gerçekleştirildi"

Türk-Rus Toplumsal Forumu Eşbaşkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, Rus Türkologlar için hazırladıkları “Osmanlıca Tarih Yaz Okulu” projesinin başarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Çonkar, Türk-Rus Toplumsal Forumu Tarih Komitesince 19-31 Ağustos tarihleri arasında Ayvalık’ta gerçekleştirilen "Tarih Yaz Okulu"nun çalışmalarını tamamlaması nedeniyle yazılı açıklama yaptı.

Çonkar, Türkiye ve Rusya arasında kurulan Üst Düzey İşbirliği Konseyi’nin (ÜDİK) 3 ayağından biri olan Türk-Rus Toplumsal Forumu'nun, iki ülke halkları arasındaki ilişkilerin gelişmesini, iki ülke arasındaki bağların daha da sağlam ve kalıcı temeller üzerine oturtulmasını amaçlayan, kültürel ve insani ilişkilerin gelişmesine önem veren, insani diplomasiyi önceleyen bir teşekkül olarak Türk ve Rus kanadında temsil edilen 10 komiteyle amaçları doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü anımsattı.

Forumun Türk kanadı olarak, Kasım 2018’te Antalya’da gerçekleştirilen, iki ülke komite başkanlarının katıldığı Yıllık Genel Kurul Toplantısı'nda karara bağlanan projeleri hayata geçirdiklerini belirten Çonkar, bu çerçevede Türk-Rus Toplumsal Forumu Eşbaşkanlığının koordinasyonunda ve ev sahipliklerinde, TİKA ve Ayvalık Kaymakamlığının katkılarıyla Rus Türkologlar için hazırladıkları "Osmanlıca Tarih Yaz Okulu" projesinin başarıyla gerçekleştirildiğini vurguladı.

Çonkar, Türk-Rus Toplumsal Forumu Tarih Komitesi Başkanı Prof. Dr. İlber Ortaylı nezaretinde ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden Prof. Dr. Taşansu Türker’in de katılımıyla yapılan Tarih Yaz Okulu’na, Rusya’dan Moskova Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika Ülkeleri Enstitüsü Türkoloji Bölümü öğrencileri ve hocalarının katıldığını ifade etti.

Rus Türkologlara yönelik Tarih Yaz Okulu kapsamında öğrencilere Osmanlıca, Paleografya ve Türk-Rus Tarihi derslerinin verildiğine işaret eden Çonkar, şunları kaydetti:

"Sayın Ortaylı, Osmanlı Paleografya dersleri kapsamında hat, ferman, hariciye yazışmaları, bütçe evrakı konuları da dahil birçok ders anlattı. Sayın Türker de Osmanlı tarih yazımında paleografya, tarih metodolojisi, karşılaştırmalı siyaset teorisi, Osmanlı ve Rus tarihlerinin karşılaştırmalı analizi konulu dersler verdi. Ayrıca misafir öğrencilere ve hocalara kültür turları da düzenlendi."

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Ahmet Berat Çonkar Osmanlıca Tarih Yaz Okulu Türk-Rus Toplumsal Forumu

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